Handbaliștii de la Universitatea au deszăpezit străzile Clujului!

O parte dintre jucătorii echipei de handbal a celor de la „U” Cluj au sărit în ajutorul autorităților care deszăpezeau orașul.

Foto: Emil Boc Facebook

Aflați în pauza competițională, jucătorii echipei de handbal „U” Cluj au vrut să dea o mână de ajutor joi dimineață.

După o noapte în care a nins puternic la Cluj, străzile orașului erau pline ochi de zăpadă, prilej pentru o parte dintre handbaliștii de la „U” să își arate respectul față de oraș.

Ei au fost întâmpinați chiar de edilul Clujului, Emil Boc, cel care era în transmisiune directă pe Facebook și care, cu această ocazie, i-a felicitat pe jucători pentru inițiativa avută.

„Băieții frumoși de la handbal ne fac trotuarele mai bune. Cine-i bun la una, e bun și la alta. Antrenament cu publicul”, a comentat Emil Boc.

