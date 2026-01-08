Stadiul deszăpezirii din Cluj-Napoca. Emil Boc: „Este cel mai mare strat de zăpadă din ultimii 14 ani”

Firmele de deszăpezire au intervenit, în Cluj-Napoca, pe tot parcursul serii de 7 spre 8 ianuarie 2026 pentru a curăța străzile de zăpadă.

Primarul Emil Boc a prezentat o situație actualizată a stadiului deszăpezirii din Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a revenit la comandamentul de deszăpezire din Cluj-Napoca pentru a prezenta situația actualizată a intervențiilor din oraș.

Acesta a prezentat pe scurt stadiul dezăpezirii.

„Azi noapte (7 spre 8 ianuarie 2026 - n.red.) a nins neîntrerupt de la ora 22 până la ora 6.50 dimineața. Stratul zăpezii este de 12 cm și 20 cm. Este cel mai mare strat de zăpadă din 2012 încoace, atunci am avut zăpezi similare. Pe deoparte ne bucurăm de zăpezi, dar pe de altă parte avem nevoie de un oraș care să poată funcționa. Se circulă (ora 11.28 - n. red.) pe toate stăzile din urgența unu și doi din municipiul Cluj-Napoca”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, la ora transmiterii mesajului video mai existau câteva străzi din urgența trei care nu erau dezăpezite complet, dar și acolo este asigurată intervenția.

În noapte de 7 spre 8 ianuarie 2026, în Cluj-Napoca s-a intervenit cu 28 de utilaje de la Supercom și 24 de la Brantner. Alte 17 utilaje de la Supercom și 17 de la Brantner au intervenit pe parcursul acestei după-amiezi.

50 de oameni de la Supercom și 30 de la Brantner curăță stațiile de transport în comun.

Urgențele sunt următoarele

Urgența 1 - Trasee principașe de circulație din municipiu, iunclusiv stațiile de transport

Urgența 2 - Străzile adiacente străzilor principale

Urgența 3 - Artere secundare din zonele rezidențiale

