ROBOR-ul, prima scădere din 2026. Indicele la trei luni a coborât la 6,12% pe an.

Indicele ROBOR la trei luni este la prima scădere din anul 2026.

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,12% pe an | Foto: monitorulcj.ro

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, joi, 8 ianuarie 2026, la 6,12% pe an, de la 6,14% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Este prima scădere a indicelui ROBOR la trei luni din 2026, deoarece, în ședința din 31 decembrie 2025 a fost de 6,14% pe an. Tot 6,14% a fost și în 5 decembrie 2026, prima ședință de anul acesta, iar astăzi, 8 ianuarie 2026, la a doua ședință a an ului a scăzut la 6,12%.

La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,25% pe an, de la 6,28% cât a fost luni, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,46% de la 6,49%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.

