Intervenție continuă de deszăpezire în Florești: circulație în condiții de iarnă

Intervențiile de deszăpezire în Florești s-au desfășurat pe parcursul nopții și continuă în teren. Se circulă în condiții de iarnă, iar localnicii sunt îndemnați să curețe zonele din vecinătatea imobilelor și să evite deplasările neesențiale.

Intervenție continuă de deszăpezire în Florești: circulație în condiții de iarnă|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

În Florești, detașamentul pentru situații de urgență a fost activ permanent pe parcursul nopții, gestionând acțiunile de deszăpezire la nivelul întregii comune.

Intervenție continuă de deszăpezire în Florești: circulație în condiții de iarnă|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Conform datelor oficiale, au fost utilizate peste 70 de tone de material antiderapant și s-a acționat continuu cu 7 utilaje în teren.

Intervenție continuă de deszăpezire în Florești: circulație în condiții de iarnă

„S-a intervenit cu prioritate pe rutele de transport public, pe centuri și pe străzile cu pantă ridicată, urmând ca lucrările să continue pe toate străzile din comună”, a anunțat primarul Bogdan Pivariu, care a mulțumit echipelor din teren pentru operativitate, implicare și efortul depus pe timpul nopții.

Circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

Primarul Bogdan Pivariu a îndemnat la evitarea deplasărilor neesențiale și curățarea zonelor din vecinătatea imobilelor.

„Se circulă bine, în condiții normale de iarnă. Fac un apel către cetățeni să evite deplasările neesențiale cu autovehiculele și să deszăpezească zonele din vecinătatea imobilelor, pentru siguranța tuturor”, a transmis primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: