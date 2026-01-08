CFR Cluj și-a exprimat poziția în cazul lui Ciprian Deac! Ce i-a cerut conducerea clubului

Aventura lui Ciprian Deac (39 de ani) din postura de jucător al CFR-ului pare să fi ajuns aproape de sfârşit.

Ciprian Deac a jucat doar 5 meciuri în acest sezon / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Veteranul din lotul ardelenilor nu a mers în Spania, la Oliva Nova, acolo unde formaţia antrenată de Daniel Pancu va efectua cantonamentul de pregătire din această iarnă.

Deac a rămas la Cluj, unde se va antrena separat cu un preparator fizic, însă decizia echipei nu i-a căzut deloc bine celui care şi-a trecut în CV nu mai puţin de şapte titluri de campion alături de feroviari.

Din câte se pare, acesta pare a fi sfârşitul carierei lui Ciprian Deac. Deşi el a transmis într-un dialog pentru GSP că vrea să continue şi va sta la dispoziţia echipei, clubul a emis astăzi un comunicat prin care a anunţat ce se va întâmpla în cazul său.

„O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanţele şi importanţa unui sportiv.

Puţini jucători se nasc ca el, şi puţini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă. A muncit fără încetare, şi-a depăşit orice limită, chiar şi când jocul a presupus, inevitabil, şi accidentări, şi a fost mereu dispus să ajute.

Şi nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puţin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre şi profesionistul care a influenţat nenumăraţi tineri să meargă pe acest drum.

O muncă pentru care îi vom fi mereu recunoscători, şi nu doar prin vorbe. Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el îşi va dori asta, şi purtăm deja discuţii cu el pentru a-şi continua povestea alb-vişinie din postura de membru al staff-ului administrativ.

Indiferent de poziţia pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanţă unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, a fost mesajul postat de clubul din Gruia.

