Consilierul prezidenţial Radu Burnete: „Deficitul real al României era între 9 și 10%, nu cât arătau actele oficiale”. Cum va fi proiectat bugetul pe 2026?

România a intrat în anul 2025 cu un deficit bugetar real mai mare decât cel „din acte”. „Există şi o zonă gri a deficitului care e foarte greu de cuantificat”, spune consilierul prezidențial Radu Burnete.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete susţine că România a intrat în anul 2025 cu un deficit bugetar real mai mare decât cel „din acte”, însă dificil de calculat.

„Realitatea este că noi am plecat de la un deficit mai mare decât cel scris, chiar dacă e greu de calculat. Pentru că pe lângă tot ceea ce vedem noi în execuţiile bugetare, statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie pentru schema de plafonare, se întâmplă unele lucruri, cum ar fi faptul că mulţi contractori ai statului, nefiind siguri că îşi recuperează TVA-ul vin cu facturile.

Există şi o zonă gri a deficitului care e foarte greu de cuantificat. Şi realitatea este că guvernul Bolojan, când a plecat la drum şi noi când am plecat să reducem deficitul, n-am plecat de la cifra din actele oficiale, ca să zic aşa, ci de la una mai mare”, a afirmat Radu Burnete într-o emisiune difuzată duminică de Digi 24.

Burnete a subliniat că deficitul real de la care România a pornit în acest an este greu de estimat, fiind „undeva între 9 şi 10% probabil, poate era 9,3”.

Consilierul prezidențial este de părere că, dacă în legea bugetului de stat pe anul viitor autorităţile vor porni de la estimări realiste, deficitul poate scădea semnificativ.

„Ce se întâmplă în clipa de faţă este că cu aceste cifre Ministerul de Finanţe vine la lumină. Şi de asta senzaţia e că deficitul nu scade deloc, pentru că şi unele cifre care erau într-o zonă gri, astăzi le punem pe masă. Şi ăsta este unul dintre motivele pentru care şi Comisia(Europeană – n.red.) şi finanţatorii noştri internaţionali nu ne-au downgradat şi continuă să ne finanţeze, pentru că această schimbare a atitudinii României, în sensul în care punem cifrele corecte pe masă, se vede şi e vizibilă de către toată lumea. Era foarte greu de imaginat că în iulie poţi să iei nişte măsuri care să reducă drastic deficitul de la care porneai. Dar dacă vă uitaţi pe proiecţiile guvernului, şi pe cele ale Comisiei Europene, o să vedeţi că anul viitor efectul va fi foarte mare, că deficitul se va duce spre 6%”, adaugă consilierul prezidenţial.

Cum va arăta bugetul în 2026?

Radu Burnete susține că banii prevăzuți pe anul viitor vor fi stabiliți „pe curat”, fără o supraestimare a veniturilor și vor reflecta măsurile fiscale luate de Guvern în acest an.

„România are un fel greșit de a-și construi bugetele publice - și anume subestimează cheltuielile, supraestimează veniturile - și apoi vedem noi la rectificare cum le mai aranjăm”, a punctat Radu Burnete, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Astfel, bugetul pe 2026 va fi unul realizat cu o evaluare corectă a cheltuielilor și a veniturilor:

„Pentru anul 2026 acest lucru nu mai are voie să se întâmple. Noi trebuie să fim sinceri cu cetățenii români în primul rând, apoi cu cei care ne finanțează și așa mai departe. Și bugetul pe 2026 nu mai are voie nici să supraestimeze veniturile și nici să subestimeze cheltuielile”.

În contextul unui buget echilibrat pentru anul viitor, premierul Ilie Bolojan semnala că finalizarea reformei administrative locale și centrale este importantă întrucât noua lege va aduce beneficii pentru realizarea bugetului pe anul 2026.

