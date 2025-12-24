VIDEO. Tradiții de Crăciun din Ardeal. „Pițărăii” de la Limba aduc spiritul Crăciunului în casele din județul Alba

În satul Limba, din comuna Ciugud, județul Alba, Ajunul Crăciunului nu trece niciodată neobservat. An de an, oamenii locului se adună în jurul unui obicei vechi, transmis din neam în neam, care adună copiii satului la un loc și aduce nostalgia în inimile adulților.

„Pițărăii”, căci despre acest obicei este vorba, este considerat de localnici un obicei cu rădăcini străvechi, „din vremea dacilor” și este păstrat cu grijă și în zilele noastre.

În zorii zilei de Ajun, înainte de cântecul cocoșului, copiii pornesc pe ulițele satului, mergând din poartă-n poartă, cu traistele și vocile pregătite pentru a strânge cât mai multe dulciuri și „colindreți”. Colindul lor se aude în tot satul și fură zâmbete din fiecare gospodărie:

„Bună dimineaţa la Moş Ajun şi la Moş Crăciun! Ne daţi, ori nu ne daţi, ori ne lăsaţi! Daţi-ne un covrig că moare porcu’ de frig…

Daţi-ne un colindreț că moare porcu-n coteț!”

În unele zone din județul Alba, acest obicei este urmat de o tradiție populară aparte. Cel mai vârstnic membru al familiei aruncă cu boabe de grâu în fața copiilor veniți la colindat. Boabele călcate sunt mai apoi păstrate și amestecate cu semințele pentru semănatul din anul următor, ca semn al belșugului și recoltei bogate.

Dincolo de dulciurile strânse și strigături, „Pițărăii” rămâne un simbol al Crăciunului pentru multe generații din județul Alba. Pentru cei mici, e momentul în care se distrează copios cu prietenii lor, iar pentru adulți reprezintă clipele în care pot să fie din nou copii.

