VIDEO. „Primiți cu colinda?” Emil Boc, mesaj atipic de Sărbători.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a ales, în acest an, o formulă diferită pentru mesajul transmis clujenilor de Crăciun.

În locul unei urări scrise, edilul a postat pe pagina sa de Facebook o colindă. Urarea publicată de edilul orașului a constat într-o colinda tradițională „Trei păstori se întâlniră” urmată de un mesaj scurt, urând „sărbători fericite tuturor românilor, oriunde s-ar afla”.

În ultimii ani, mesajele oficiale de Crăciun ale reprezentanților administrației locale au fost, în general, formulate sub forma unor urări scrise sau a unor comunicate. De această dată, primarul Clujului a optat pentru un mesaj simbolic, centrat pe tradiția colindului românesc.

