FOTO. Accident rutier la Bunești. O femeie, transportată la spital

Un accident rutier s-a produs astăzi pe raza localității Bunești. La fața locului au ajuns echipaje de intervenție din cadrul Punctului de Lucru Gherla.

Accident rutier la Bunești | Foto: IPJ

Din primele informații, nu au existat persoane încarcerate. O femeie de aproximativ 35 de ani, aflată la volanul autoturismului, era conștientă la momentul preluării de către echipajele medicale și a fost transportată de urgență pentru investigații.

La fața locului au ajuns echipaje de intervenție din cadrul Punctului de Lucru Gherla | Foto: IPJ

Pentru intervenție au fost trimise o autospecială de pompieri, dotată cu modul de descarcerare, și o ambulanță SMURD.

