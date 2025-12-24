Actualitate
FOTO. Accident rutier la Bunești. O femeie, transportată la spital
Un accident rutier s-a produs astăzi pe raza localității Bunești. La fața locului au ajuns echipaje de intervenție din cadrul Punctului de Lucru Gherla.Accident rutier la Bunești | Foto: IPJ
Din primele informații, nu au existat persoane încarcerate. O femeie de aproximativ 35 de ani, aflată la volanul autoturismului, era conștientă la momentul preluării de către echipajele medicale și a fost transportată de urgență pentru investigații.
Pentru intervenție au fost trimise o autospecială de pompieri, dotată cu modul de descarcerare, și o ambulanță SMURD.
