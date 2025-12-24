Zeci de mii de euro dispăruți dintr-o casă din Cluj. Ce au găsit polițiștii

Doi bărbați, în vârstă de 52 și 61 de ani, sunt cercetați pentru furt calificat, după ce ar fi sustras un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca.

Zeci de mii de euro dispăruți dintr-o casă din Cluj. | Foto: Pexels

Fapta ar fi avut loc în 5 noiembrie, când proprietarul din Cluj-Napoca a sesizat Poliția că persoane necunoscute ar fi pătruns în casă, iar din interior a fost furat un seif care conținea 40.000 de euro și 5.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate de polițiști, în data de 22 decembrie, anchetatorii au ridicat bani, haine purtate la comiterea faptei și mai multe instrumente folosite, potrivit anchetei, pentru forțarea sistemelor de închidere. Oamenii legii au identificat făptașii, doi bărbați în vârstă de 61, respectiv 52 de ani.

Cei doi au fost prezentați ulterior în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca. Instanța a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

