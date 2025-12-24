O parte dintre familiie cu venituri mici din Cluj-Napoca vor petrece Revelionul într-o casă nouă

Primăria Cluj-Napoca a repartizat șase locuințe sociale familiilor cu copii și venituri reduse, ca parte a programului de sprijin pentru locuire accesibilă.

6 familii cu venituri mici din Cluj-Napoca vor petrece Revelionul într-o casă nouă | Foto: captură de ecran, Emil Boc- Facebook

Șase familii din Cluj-Napoca vor avea parte de un început de an mai sigur și vor petrece noaptea dintre ani în locuințe noi, proaspăt achiziționate de Primărie. Este vorba despre familii cu copii și venituri reduse, selectate pe baza criteriilor sociale ale municipalității.

Primarul Emil Boc a explicat ca administrația locală a cumpărat 10 locuințe sociale de pe piața liberă, iar șase dintre acestea vor fi repartizate înainte de finalul acestui an.

„Aceste familii vor avea șansa să întâmpine Noul An într-o casă nouă, oferindu-le stabilitate și liniște”, a transmis Boc.

Primăria Cluj-Napoca își propune să continue programul de locuințe sociale și sprijin pentru plata chiriei, ca parte a strategiei de asigurare a unei locuiri accesibile în oraș. Municipalitatea urmărește în acest mod să reducă vulnerabilitatea socială și să ofere soluții reale pentru familiile cu dificultăți materiale.

Potrivit primarului, proiectele de locuințe sociale rămân o prioritate pentru 2026 și pentru anii următori, ca parte a eforturilor continue de creștere a calității vieții în Cluj-Napoca.

