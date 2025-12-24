VIDEO. Alin Tișe, mesaj profund de Sărbători: „Sufletul tău este Crăciunul, om minunat!”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj emoționant în pragul Sărbătorilor despre semnificația Crăciunului și magia momentelor petrecute alături de cei dragi.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj emoționant în pragul Sărbătorilor |Foto: Alin Tișe- Facebook

În mesajul său, Tișe descrie dimineața de Crăciun și atmosfera specifică sărbătorilor, amintind de lumina care străbate casele, de bradul împodobit și de legătura între generații pe care o simbolizează fiecare ornament.

„Cine ești tu, Crăciun? De copil și până la maturitate m-am întrebat deseori ce înseamnă această sărbătoare și de ce este atât de importantă. În seara de Crăciun, inimile noastre, obișnuite cu ritmul cotidian, sunt luminate de o rază vie care străbate fiecare colț întunecat al casei. Iubirea ta este magia Crăciunului, care alină sufletul ca un colind șoptit printre fulgi de nea”, a scris Tișe.

De asemenea, Alin Tișe pune accentul pe importanța tradițiilor și a legăturilor dintre generații: „Bradul făcut în casă reprezintă legătura dintre trecut și viitor. El este simbolul rădăcinilor și speranțelor care ne țin împreună. Podoabele pomului sunt amintirile care strălucesc în liniștea nopții, iar luminițele sunt bătaia inimii tale calde care dăruiește fiecărui moment o părticică din sufletul tău”.

Mesajul a fost publicat pe pagina oficială a președintelui CJ Cluj și urmărește să aducă o notă de căldură și reflecție pentru locuitorii județului, în pragul sărbătorilor de iarnă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: