Cum va fi vremea de Ajun la Cluj-Napoca. Temperaturi scăzute și cer innorat

Clujenii vor avea parte de o zi de Ajun de Crăciun rece și mohorâtă. În prima parte a zilei, temperaturile rămân scăzute, în jur de 0 °C, cu ceață și cer predominant înnorat în zonele urbane.

Cum va fi vremea de Ajun la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Pe parcursul zilei, valorile termice vor crește treptate, dar vor rămâne sub pragul normal din această perioadă. Maxima nu va depăși 4 °C, iar cerul va fi în continuare acoperit de nori. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, ceea ce va menține senzația de frig mai ales în jurul orelor dimineții și serii.

Nu sunt anunțate precipitații importante.

