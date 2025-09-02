Efectele măsurilor fiscale, resimțite anul viitor: deficitul bugetar va depăși 8% din PIB. Bolojan: „Nu vor fi creșteri de TVA și de taxe din 2026”.

Ilie Bolojan confirmă previziunile negative ale economiștilor: în ciuda măsurilor fiscale, deficitul bugetar va depăși 8% din PIB. „Efectele vor fi pe anul viitor”, spune premierul.

Deficitul bugetar va depăși 8% din PIB, iar efectele măsurilor adoptate de Guvern vor fi resimțite abia anul viitor|Foto: Depositphotos.com

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%.

Executivul urmărește reducerea deficitului bugetar prin eficientizarea activității administrației publice, reducerea cheltuielilor de personal și îmbunătățirea colectării taxelor locale.

Efectele măsurilor fiscale, resimțite anul viitor: deficitul bugetar va depăși 8% din PIB

Statul nu va reuși să se încadreze în ținta asumată de 7% a deficitului bugetar.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor la finalul lunii trecute, deficitul bugetar în primele șapte luni a ajuns la 76,44 mld lei, în creștere cu 5,4 mld lei față de primele 7 luni din 2024.

Astfel, deficitul înregistrat este de 4,04% din PIB.

Marți, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menționând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de față.(…).Asta pentru că aceste măsuri care au fost luate - unele s-au aplicat de la 1 august, știți foarte bine, încă nu avem decât o lună și nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele. De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele își vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor”, a explicat Ilie Bolojan, în conferința de presă susținută la Palatul Victoria.

În ciuda reformelor fiscale agresive și a tentativelor de a îmbunătăți eficiența administrației publice, ținta de deficit a Guvernului (de 7% din PIB pentru 2025) pare de neatins.

Economiștii avertizau la începutul lunii august că se așteaptă ca deficitul să depășească 8% din PIB în acest an.

Bolojan: „Nu vor fi creșteri de TVA și de taxe din 2026”

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, luni, pe cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Marți, premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administrației locale este „absolut necesară”, în contextul în care cheltuielile de personal au ajuns la 7 miliarde de lei în primele șase luni.

Întrebat despre posibilitatea de creștere a TVA la 23%, premierul a spus că nu a existat o astfel de discuție în coaliție. În plus, dacă nivelul cheltuielilor va fi controlat, atunci de anul viitor nu vor fi aplicate noi majorări de taxe.

„Am fost sub o presiune puternică - gândiți-vă în ce situație eram în luna iulie, am fost nevoiți să începem într-o ordine, dacă aș putea să spun, amestecată, atât cu componenta de creștere de venituri, creșterea TVA-ului, dar și pe componenta de reducere de cheltuieli, gândiți-vă la sporurile din administrație și așa mai departe

Dacă ținem zona de cheltuieli sub control și luăm măsurile pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare, sunt convins că nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau de alte taxe începând de anul viitor”, a explicat Ilie Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: