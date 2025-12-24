Ce a pățit Louis Munteanu la începutul sezonului: „Și din fier dacă ești, nu poți să reziști”

Louis Munteanu, golgheterul sezonului trecut pentru CFR Cluj, a traversat o perioadă de sezon de coșmar, după ce a fost oprit să se antreneze timp de trei săptămâni. Daniel Pancu, antrenorul echipei, a dezvăluit situația tensionată.

Louis Munteanu nu a putut participa la antrenamentele din vară, deși erau planificate evoluțiile sale și posibilitatea unui transfer în străinătate, notează GSP.ro.

Daniel Pancu a dezvăluit situația în care se afla jucătorul:

„L-au oprit de la antrenamente… nu s-a antrenat vreo trei săptămâni la început, pentru că știa toată lumea că pleacă. N-ai cum, a fost discontinuu total. Și din fier dacă ești, nu ai cum să reziști unei asemenea situații”, a declarat Daniel Pancu în cadrul unei emisiuni televizate.

După reintegrarea sa în echipă, Munteanu nu și-a mai regăsit forma de anul trecut, când a marcat 25 de goluri în 42 de meciuri. În acest sezon, Louis Munteanu a înscris doar de 3 ori și a oferit 6 pase decisive în 21 de meciuri,.

Demersurile posibilului transfer vor continua în vara următoare, iar una dintre echipele interesate de jucătorul Louis Munteanu este Valencia, ocupantă a locului 17 în La Liga.

Pancu a subliniat însă că, pentru el, Munteanu este un jucător valoros și un „bonus” pentru echipă.

