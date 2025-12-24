LIVE. Noi știm unde este Moș Crăciun! Urmărește în timp real unde aduce cadouri în lume

În fiecare an, în Noaptea de Ajun, există o singură curiozitate pe buzele copiilor: „Unde este Moș Crăciun? ”. NORAD, organizația americană responsabilă cu supravegherea spațiului aerian, pune la dispoziție o aplicație care arată, în timp real, călătoria saniei lui Moș Crăciun.

Pentru cei mici și curioși, NORAD – Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială – pune la dispoziție site-ul interactiv www.noradsanta.org, unde este afișată în timp real locația saniei lui Moș Crăciun. Platforma arată atât traseul prin diferite țări, cât și minutele rămase până la următoarea oprire și include un contor al cadourilor distribuite. Site-ul este disponibil în nouă limbi: engleză, spaniolă, germană, franceză, italiană, portugheză, chineză, japoneză și coreeană.

Armatele americane și canadiene desfășoară anual o operațiune specială pentru a urmări traseul lui Moș, o tradiție care durează de peste 70 de ani, notează Agerpres.ro

Tradiția a început întâmplător în 1955, când un copil a sunat, fără să vrea, la numărul Comandamentului Apărării Aeriene din Colorado, întrebând dacă Moș Crăciun este acolo. Colonelul Harry Shoup a răspuns cu jovialitate, iar sute de copii au început să sune ulterior. Din acest motiv, a apărut un centru de voluntari care să le răspundă copiilor curioși și să le ofere informații despre traseul Moșului.

În zilele noastre, aproximativ 1.000 de voluntari americani și canadieni continuă tradiția, răspunzând la apelurile copiilor curioși. În plus, NORAD folosește tehnologie militară sofisticată, radare cu rază lungă de acțiune și sateliți cu infraroșu, pentru a monitoriza sania, chiar și nasul renului Rudolph fiind vizibil datorită semnăturii termice. Deși monitorizat cu metode de ultimă generație, Moș Crăciun are autorizație completă de zbor pentru a-și continua ruta magică.

