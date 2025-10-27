OPINIE. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Salariul minim brut de 5.000 de lei va evita polarizarea de tip sud-american a României. Să renunțăm la G-uri și Q-uri și M-uri și X-uri și să ne plătim mai bine angajații, chiar și pe cei necalificați”

Da, aveți dreptate, titlul, cel puțin a doua propoziție, pare o lozinca bolșevică. Nici eu nu sunt foarte mândru de el. Dar vă rog, citiți până la capăt, înervați-vă atunci.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

„Începând cu data de 1 ianuarie 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei lunar, în creștere cu 9,4% față de nivelul precedent, de 3.700 de lei. Salariul minim orar este de 24,496 lei/oră pentru un program normal de lucru de 165,334 ore, în medie, pe lună, conform HG 1505/2024” – spune unul dintre copiloții AI. Mulți angajatori probabil că nu știu că exista o astfel de definiție tehnică, adică salariul orar net minim este calculat cu precizie, la vreo trei euro virgulă ceva pe oră.

Nu se poate trăi din banii ăștia la inflația de 10% de anul ăsta și la ce se așteaptă pentru 2026, vreo 6-7%. Cei care susțin înghețarea salariului minim pe economie susțin o polarizare de tip sud-american a societății, care nu face bine nimănui, sigur nici lor.

Este foarte complicat.

Nu este vorba doar de valoarea ridicolă a salariului minim, ci și de numărul extrem de mare de oameni care îl încasează, undeva la aproape de 25% din clasa muncitoare. Iar procentul crește substanțial atunci când ne raportăm exclusiv la mediul privat.

Este vorba și despre excepțiile discriminatorii care s-au făcut de-a lungul timpului, cu deductibilități, cu scutiri pentru anumite sume, cu ideile toxice de a reduce impozitarea salariilor mici – dând astfel angajatorilor toate motivele să reangajeze pe un salariu brut mai mic dar eligibil pentru deductibilități, scutiri sau impozite mai mici. Adică un net mai mare.

Revenim un pic la valoarea salariului brut / net minim.

Avem aproape un milion de români pe salariul minim.

Avem în 2024, conform Eurostat, unu virgulă cinci milioane de români NEET în categoria 15-29 de ani, numărul unu în uniune ca procent, nici o ameliorare în ultimii 10 ani.

Avem cine știe cați șomeri.

Avem așadar un bazin enorm din populația activă care nu câștigă nimic sau care câștigă foarte puțin și care îngroașă rândurile muncii la negru.

Un salariu minim brut de 5.000 de lei, fără deductibilități, fără excepții, fără scutiri, în afara că este ușor de ținut minte și că poate creste consumul și economia, oferă o șansă celor care îl încasează să treacă prin inflația următorilor 2 ani, reduce păcatul muncii la negru, evită plecarea a și mai mulți români din țară și, repet acest lucru, evita polarizarea societății și problemele care apar din acest fenomen.

Nu înțeleg foarte bine cine bagă în capul autorităților că se pune presiune pe bugete, că se pierd locuri de muncă, că va fi și mai greu având în vedere reforma fiscală de anul acesta. Dar.... dacă salariile cresc, scade motivația de a da bani la negru, de a „finanța” partenerii politici, de a câștiga licitații trucate, de a pune deoparte la „fondul pentru corupție”.

Nu înțeleg foarte bine nici cine vine cu calcule fandosite la virgulă pentru noul salariu minim, în marja dintre 4.319 lei și 4.778 lei.

Nu înțeleg nici de ce vrem să importăm alte zeci de mii de muncitori asiatici dacă prin creșterea salariului minim putem aduce în câmpul muncii mai mulți români.

Și, nu în ultimul rând, nu înțeleg de ce în ultima vreme, la finalul multora dintre multele conferințe ale multora dintre angajatorii care se plâng fără încetare de consecințele creșterii salariului minim brut, mulți dintre ei se suie în G-uri și Q-uri și M-uri și X-uri, cu o rată lunară mult peste un salariu minim net.

Daca nu aveți bani pentru a vă plăti decent angajații, nu ar trebui să aveți bani pentru astfel de limuzine. Nu vă riscați. În fiecare politician român trăiește un Gabriel Zucman gata să câștige capital taxând bogăția....

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

