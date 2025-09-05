Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: China, Statele Unite, India, puterile economice ale anului 2030. Nu trebuie să fim parteneri strategici cu ele, ci să dezvoltăm relații economice excepționale.

China, Statele Unite, India. Cele trei mari puteri economice ale anului 2030. Nu trebuie să fim parteneri strategici cu ele sau, ca îndrăgostiții, să le ținem de mâna. Trebuie doar să dezvoltam relații economice excepționale cu China, Statele Unite, India.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Șeful celei mai mari economii din 2030 face investiții gigant la doi paşi de noi, la Viktor Orban. Şeful celei de-a doua mari economii din 2030 nu vrea sa știe de noi. Șeful celei de-a treia mari economii din 2030 probabil nici nu ştie unde este România pe hartă.

Pe voi nu vă enervează chestiile astea?

Demografia, resursele naturale, miliarde investite în educație și cercetare, dezvoltare, infrastructura tehnologică și informatică, surse inepuizabile de finanțare. Acestea sunt atributele care fac dintr-o țară o putere a anului 2025 și, în cele din urma, o superputere a anului 2030. La care se adaugă, ne place nu ne place, arsenalul militar.

China, Statele Unite, India, Japonia, Indonezia, Rusia, Germania, Brazilia, Mexic, Marea Britanie - cu Statele Unite înaintea Indiei conform unor analiști sau cu India înaintea Statelor Unite conform altora.

Acesta este top 10 al celor mari forțe economice globale ale anului 2030, țări gigant cu care țările mai mici, inclusiv Romania, trebuie să bată palma pentru relații economice. Și nu genul de relații economice pe care Romania le are în prezent cu partenerii strategici în care ei ne vând produse și servicii și noi le dăm pe gratis forța de muncă specializată si calificată.

Indiferent de cum se vor clădi noile frontiere geopolitice topul clasamentului celor mai puternice economii din 2030 va fi format din China, Statele Unite și India. România trebuie să pășească cu grija în fața celor trei superputeri de pe podiumul din 2030 și să le roage respectuos să vină la noi cu investiții industriale în mâncare, chimie, energie și apărare. Fabrici, uzine și combinate frate, ca să înțeleagă toata lumea ce înseamnă investiții industriale. Deocamdată, cu China ne ostilizăm absolut impardonabil, POTUS, șeful celei de-a doua mari economii din 2030, refuza, pentru motivele pe care le știm, să se uite către România iar când vorbim despre India strâmbam din nas, nu știm despre India decât că are Bollywood-ul.

China, Statele Unite și India sunt fabricile lumii de mâncare, chimie, energie si apărare. Aflate într-o competiție acerba, ele vor decide în următoarea decadă unde trebuie să facă investiții industriale pentru a-și asigura supremația regională în sectoarele economice ale viitorului. Dacă Romania ține aproape de ele și, de fiecare data când i se va cere ceva, va cere ceva la schimb - fabrici, uzine și combinate - atunci va reuși sa clădească o economie bazata pe industrializare și internaționalizare. Industrializarea și internaționalizarea sunt soluția reducerii deficitului bugetar, deficitului de cont curent și deficitului de balanța comercială.

Fir-ar să fie, chiar nu înțelege nimeni din diplomația noastră că politicul este expresia concentrată a economicului?

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: