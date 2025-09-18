Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Nicușor Dan, ție nu îți e ciudă când vezi că BMW deschide o fabrică gigant în Ungaria, la Debrecen? Eu mor de ciudă că nu se deschide în România!”

Nicușor Dan, dacă nu avem încă plan de țară, uite o idee de plan de țară: Industrializare și Internaționalizare. Planul ăsta ar trebui să ne intre în ADN.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Iată câteva informații cu privire la investiția din țara vecină și prietenă, care va fi inaugurată pe 26 septembrie:

*investiției i s-a pus piatra de temelie în 2017;

*valoarea investiției, care va inaugurată săptămâna viitoare, s-a ridicat la peste 2 miliarde de euro;

*locația este Debrecen, Ungaria, la mai puțin de 100 km de Oradea – Debrecen este unul dintre cele mai mari huburi industriale din UE;

*platforma de fabricație are 14 hectare;

*investiția creează 500 de noi joburi, vor pleca acolo și specialiști din România;

*producția va însemna asamblarea de baterii de înaltă tensiune și fabricația tuturor mașinilor complet electrificate BEV din platforma Neue Klasse

*situl industrial întărește prezența grupului în Uniunea Europeană și susține strategia grupului de migrare către mobilitatea electrică.

În fine, e drept, această investiție a început în perioada când în Romania era președinte Klaus Iohannis - care n-a dat niciodată doi bani pe îndemnurile mele de a merge în vizită la Embraer, Lilly, Tesla, Samsung, Tata (care a cumpărat între timp Iveco) - cu mult înainte ca Nicușor Dan să fie ales Președintele României, astfel încât nu avem nimic a reproșa. Însă toate investițiile giganților industriali care se vor face în estul continentului, de acum înainte, în următorii 10 ani, ar trebui sa aibă în vedere și România.

Nicușor Dan, ca industrialist, eu cred în tine și mă bazez pe tine că ai înțeles ce înseamnă industrializare și internaționalizare și că merită să le avem ca plan de țară. Ne-au luat-o înainte Ungaria și Polonia în atragerea de mari investiții, uite că și Cehia ia avânt, după tranzacția Zentiva, de 5 miliarde de euro.

Nicușor Dan, dacă nu avem încă plan de țară, uite o idee de plan de țară, INDUSTRIALIZARE ȘI INTERNAȚIONALIZARE. Planul ăsta ar trebui să ne intre în ADN, așa cum el a intrat în ADN-ul lui Viktor Orban și Donald Tusk, ambii înconjurați de consilieri economici care îi sfătuiesc ce investiții industriale trebuie făcute cu impact pentru următorii 10 ani. Marea majoritate a consilierilor economici de la palatele din România sunt experți în tăiat cheltuieli în Excel, nu știu cum arată o fabrică, o uzină sau un combinat pe dinăuntru nici dacă ar locui de cealaltă parte a drumului de ele. Ei îi dau înainte cu inteligența artificială, cu energia curată, cu biotehnologia, deși suntem zero barat ca know-how, tehnologie, capital, resursă umană etc., în aceste domenii.

Nicușor Dan, românii așteaptă lucruri mari de la tine, așteptăm cu toții un plan de țară bazat de industrializare și internaționalizare. Un plan de țară „perfetto”, așa cum spune Brad Pitt în reclama De’Longhi, compania care are trei fabrici în România și dă de lucru la 3.000 de specialiști. Analiza ZF arată că după 300 de milioane de euro investiți de mai mulți jucători în industrializare și internaționalizare România a devenit cel mai mare exportator european de espresoare și al doilea cel mai mare din lume.

Nicușor Dan, iată dovada, România se poate industrializa și internaționaliza!

Dragoș Damian

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

