Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Ce au in comun medicamentele, hrana pentru animale, ciocolata și Guvernul României”.

Sunt date care arată că piața globală a medicamentelor a fost de peste 1.500 de miliarde de dolari în 2023 iar estimările arată că va ajunge până în 2034 la 3.000 de miliarde de dolari (ați citit bine....), România fabrică 0,0 aproape nimic la sută din această piață.

Alte date arată că piața globală a hranei pentru animale a fost de 126 de miliarde de dolari în 2023 iar estimările arată că va ajunge până în 2032 la aproape 200 de miliarde de dolari, România fabrică 0,0 aproape nimic la sută din această piață.

Și alte date arată că piața globală a ciocolatei a fost de 120 de miliarde de dolari în 2024 iar estimările arată că va ajunge până în 2034 la peste 190 de miliarde de dolari, România fabrică 0,0 aproape nimic la sută din această piață.

România importă la greu medicamente, hrană pentru animale și ciocolata, alături de alte mii si mii de alte produse care ar putea fi foarte bine fabricate în țară. Toate importurile contribuie la un deficit incredibil de balanță comercială, care ne așază pe locul 10 în lume. Deficitul de balanță comercială este cel care îndatorează România și nu îi dă nici o șansă pentru viitor.

La cele 100 de zile de la preluarea mandatului, Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre nevoia de industrializare și internaționalizare. Și nu întâmplător a dat exemple cum ar fi medicamentele, hrana pentru animale și ciocolata, ați văzut ce piețe sunt deja și ce perspective de creștere există pentru aceste sectoare. Guvernul României trebuie să dezvolte politici de atragere de investiții industriale care să fabrice medicamente, hrană pentru animale și ciocolată, printre mii și mii de alte produse, dacă vrem să avem un viitor.

Gata cu importurile! Guvernul României trebuie să pună piciorul în prag, să atragă investiții pentru construcția de fabrici, uzine și combinate pentru mâncare, chimie, energie și apărare. Planul de țară al României trebuie să fie Industrializarea și Internaționalizarea.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

