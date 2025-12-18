Vreme puțin mai rece la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 8 grade Celsius.

Vremea va fi puțin mai rece la Cluj-Napoca, joi, 18 decembrie 2025, comparativ cu ziua de ieri.

Temperaturile maxime vor fi de 8 grade Celsius, joi, 18 decembrie 2025 la Cluj-Napoca | Foto: Mădălina Ivan





Temperaturile maxime vor ajunge la 8 grade Celsius la Cluj-Napoa, joi, 18 decembrie 2025.

Minima zilei va fi de -1 grad Celsius.

Cerul va fi parțial noros, iar viteza vântului de 7 m/s.

La ora 10.00, temperatura va fi de 2 grade Celsius la Cluj-Napoca, iar maxima zilei va fi în jurul orei 15.00.

