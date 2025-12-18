Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Europa încearcă să își corecteze una dintre cele mai mari vulnerabilități: dependența energetică de Rusia”.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a transmis că Parlamentul European a făcut un pas important când a decis ca țările membre UE să nu mai importe gaz rusesc.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a transmis că renunțarea la gazul rusesc în UE nu ar trebui să afecteze buzunarele cetățenilor | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Ca raportor al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, clujeanul Ovidiu Cîmpean a coordonat opinia adoptată în comisie pe foaia de parcurs a European Commission pentru încetarea importurilor de energie din Rusia.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „UE a făcut un pas important când și-a asumat să renuțe la gazele rusești”

Conform acestuia, în 2024, Uniunea Europeană a importat 52 de miliarde de metri cubi de gaze din Rusia, aproape 20% din total, precum și 13 milioane de tone de țiței. De aceea, UE și-a asumat un obiectiv clar: renunțarea completă la gazele rusești până cel târziu în 2027.

„Europa încearcă să își corecteze una dintre cele mai mari vulnerabilități: dependența energetică de Rusia. Parlamentul European a făcut un pas important în aceeași direcție: a votat eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia, cu termene clare, inclusiv eliminarea importurilor prin conducte până la 30 septembrie 2027.

În opinia votată am susținut acest obiectiv, dar am insistat ca lucrurile să fie făcute corect. Eliminarea trebuie să fie graduală și predictibilă, fără șocuri de preț pentru oameni și economie. Trebuie susținută de investiții reale în infrastructură energetică, nu doar de decizii politice. România poate fi parte a soluției”, a transmis Ovidiu Cîmpean, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Deputatul clujean a cerut ca Neptun Deep, cu o producție estimată de 8 miliarde de metri cubi de gaze pe an, să fie recunoscut ca proiect strategic european. Am subliniat și nevoia de a evita noi dependențe strategice și de a sprijini Republica Moldova, pentru că securitatea ei energetică este legată direct de a noastră.

„Cred că România poate juca un rol real în securitatea energetică a Europei. Este important să fim implicați în decizie și să arătăm că avem un potențial semnificativ de producție, tranzit și stocare a energiei”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

