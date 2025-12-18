200 de elevi clujeni premiați la Gala de Excelență „10 pentru Cluj” 2025. Valoarea totală a premiilor oferite a depășit 110.000 de lei.

Performanțele elevilor clujeni, obținute în anul școlar 2024–2025, au fost premiate în cadrul ediției a XVII-a a Galei de Excelență „10 pentru Cluj”.

Performanțele elevilor clujeni, premiate la Gala de Excelență „10 pentru Cluj” 2025|Foto: primariaclujnapoca.ro

200 de elevi clujeni au fost premiați, miercuri, în cadrul Galei de Excelență „10 pentru Cluj” 2025.

200 de elevi clujeni au fost premiați, miercuri, în cadrul Galei de Excelență „10 pentru Cluj” 2025|Foto: primariaclujnapoca.ro

Ediția a XVII-a a Galei de Excelență „10 pentru Cluj" a avut loc miercuri, 17 decembrie, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”. În cadrul Galei, au fost celebrate rezultatelele care definesc excelența, recunoscând performanța în educație, cultură, arte, sport, științe, inovare și IT.

Evenimentul, organizat de Primăria și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș", mediul de afaceri clujean și instituţiile reprezentative la nivel local și european (Parlamentul European) reprezintă un gest de apreciere pentru munca, talentul și perseverența elevilor care, prin rezultate deosebite, inspiră comunitatea.

Câștigătorii Galei de Excelență „10 pentru Cluj” 2025 - educație și performanță în rândul elevilor clujeni

Anul acesta au fost premiați 200 de elevi și grupuri, pentru performanțe școlare deosebite obținute în anul școlar 2024–2025. Valoarea totală a premiilor oferite a depășit 110.000 de lei.

Performanțele elevilor clujeni, premiate în cadrul ediției a XVII-a a Galei de Excelență „10 pentru Cluj”.|Foto: primariaclujnapoca.ro

Primarul Emil Boc a adresat un mesaj în cadrul evenimentului de premiere a elevilor prin care a arătat că educația rămâne o prioritate pentru comunitatea clujeană:

„Clujul este ceee ce este astăzi în primul rând datorită educației. Pentru asta vreau să mulțumesc profesorilor, copiilor, părinților și tuturor celor care fac posibil ca ecosistemul educațional de la Cluj să ajungă pe primul loc în România și să oferim viitor copiilor noștri și acestui oraș.

Primarul Clujului, Emil Boc și inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, Marinela Marc, la Gala de Excelență „10 pentru Cluj” 2025|Foto: primariaclujnapoca.ro

Cât timp vom investi în educație, cu siguranță acest oraș nu va putea fi depășit de nimeni, iar noi vom crea condiții pentru ca tinerii noștri să rămână acasă. Nu avem alt obiectiv mai important ca cel de face fin libertatea de mișcare și o libertate de a alege să rămână acasă, la Cluj”, a transmis primarul Emil Boc.

Performanțele elevilor clujeni, premiate la Gala de Excelență „10 pentru Cluj” 2025|Foto: primariaclujnapoca.ro

Lista câștigătorilor

Prichindeii Cetății

*Individual: Bedea Ștefan Andrei, Istici Briana Maria, Szasz Edvard, Pop Kiara-Amyra, Chiriac Sofia Isabella, Szabo Ema Isabela, El Harda Sara, Harcsa-Gădălean Patrick, Gocan Tudor Ștefan, Cloță Amalia-Maria, Oltean Alexandru, Santa Natalia Maria, Gros Ilinca, Șimon Lea, Morar Mara Anastasia, Alexi Eduard Octavian, Pojar Mara, Terec Matteo, Rusu Medeea, Brândușan Anastasia Iris, Tișe Ștefan Petru, Ștefănuți Catinca.

*Grupuri: Grupul de majorete „Eclipse" (Club Sportiv „Voința”), Grupul de Majorete „Best Junior Precadete" (Asociația Clubul Sportiv „Best Junior”), Grupul „Magia Copilăriei" (Grădinița „Lumea Copiilor”).

Social

*Primar: Grupul „Inimi pentru inimi" (Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”).

*Liceu: Grupul „Code Neptune" (Academia „Descoperă-ți Pasiunea în IT”).

Arte

*Ansamblu Gimnaziu: Grup „Light”.

*Individual Primar: Bojan Sara-Maria.

*Individual Gimnaziu: Natalia-Maria Gânj

*Individual Liceu: Vădan Sara-Maria.

Sport

*De echipă Primar: Grupul majorete „Best Junior Cadete" (Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu")

*De echipă Gimnaziu: Grupul „Unificat în 7" (Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz și Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu")

*De echipă Liceu: Grupul de Majorete „Eclipse" (Clubul Sportiv „Voința")

*Individual Primar: Labo Sofia, Todea Patrick Zian

*Individual Gimnaziu: Daria-Ștefania Câmpeanu

*Individual Liceu: Pop Mihnea Andrei

Științe

*Primar: Timon Dimir, Marian Sebastian Andrei

*Gimnaziu: Mátyás Papp

*Liceu: Buzaș Bianca-Alexandra

Mediu

*Gimnaziu: Grupul „Iris Team" (Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu")

*Liceu: Grupul de elevi de la Colegiul de Servicii in Turism „Napoca"

IT

*Gimnaziu: Morariu Iulia Ela

*Liceu: Morariu Tudor

Inovație

*Liceu: Grupul „Prevederma" (Asociaţia „Descoperă-ţi pasiunea în IT")

Ambasador pentru Cluj

*Primar: Suciu Dan

*Liceu: Bora Bogdan-Alex

Elevul Anului: Pop Tania-Marina

Profesorul Anului: Blaga Diana Mihaela

Evenimentul a fost posibil datorită sponsorilor: Terapia - o companie SunPharma, Iulius Mall Cluj, Betfair Romania Development, BOSCH, msg România, Emerson, BMW TechWorks, Universitatea Tehnică, Universitatea Babeș-Bolyai, Deputat european Daniel Buda, Banca Comercială Română, Hyand, Farmec, CSi România, Pralina, Coral Implex și Artizy Learning Hub.

