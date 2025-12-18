200.000 de lei pentru noul acoperiș de la fosta Policlinică din Huedin. Lucrarea e finalizată.

Acoperișul fostei Policlinici din Huedin a fost înlocuit cu 200.000 de lei, bani de la Consiliul Județean Cluj.

Acoperișul foste Policlinici din Huedin a fosc schimbat cu 200.000 de lei | Foto: Consiliul Județean Cluj

Lucrarea a fost anunțată la începutul lunii noiembrie 2025, iar acum fosta Policlinică din Huedin are un alt acoperiș.

200.000 de lei pentru noul acoperiș de la fosta Policlinică din Huedin

Primăria orașului Huedin a finalizat și recepționat lucrările de reabilitare a acoperișului fostei Policlinici, clădire publică situată în zona centrală a localității.

„Am alocat 200.000 de lei din fondul nostru de rezervă pentru înlocuirea urgentă a acoperișului acestei clădiri și pentru a preveni, în acest fel, noi deteriorări și infiltrații de apă în cabinetele medicale. Acest imobil este unul foarte important pentru comunitatea din Huedin deoarece găzduiește și o unitate a Serviciului județean de Ambulanță, astfel încât toate activitățile cu profil medical desfășurate aici deservesc o populație de circa 50.000 de clujeni, atât din oraș cât și din comunele limitrofe sau chiar din județul învecinat, Sălaj”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Așa arată noul acoperiș de la fosta Policlinică din Huedin | Foto: Consiliul Județean Cluj

Vremea rea a impus schimbarea acoperișului la fosta Policlinică din Huedin

Necesitatea finanțării lucrărilor de înlocuire a acoperișului a fost determinată de deteriorările produse în cursul acestui an, în urma unor episoade succesive de fenomene meteo extreme.

Având în vedere importanța deosebită a acestei clădiri publice ce deservește zeci de cabinete medicale de diferite specialități, respectiv o unitate a Serviciului de Ambulanță, Primăria Huedin a luat decizia refacerii, în totalitate, a învelitorii.

În acest context, a fost solicitat un ajutor financiar din partea Consiliului Județean Cluj, care a răspuns afirmativ prin intermediul unei alocări în valoare de 200.000 de lei, din fondul de rezervă.

Printre cele mai importante categorii de lucrări de modernizare realizate la clădirea fostei Policlinici situate în Piața Victoriei, la numărul 7, se numără:

îndepărtarea vechii învelitori

montarea noului acoperiș și a unei noi structuri

instalarea sistemului pluvial etc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: