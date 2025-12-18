Neluțu Varga a bătut palma iar jucătorul pleacă de la CFR Cluj!

CFR Cluj renunță la Lindon Emerllahu (24 de ani), unul dintre jucătorii de bază din acest sezon.

Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Gură de aer pentru CFR Cluj! Problemele financiare ale clubului sunt pe cale de a fi stopate, cel puțin pentru moment, după transferul mijlocașului Lindon Emerllahu la Polissya Zhytomy, locul 3 din Ucraina.

În schimbul său, Neluțu Varga va primi o sumă considerabilă: 1,5 milioane de euro și va păstra 15% dintr-un viitor transfer.

Afacerea este un chilipir pentru omul de afaceri. Emerllahu a ajuns la Cluj în luna ianuarie, fiind transferat de la Ballkani pentru 700.000 de euro. Astfel, în cazul său, clubul va face un profit de aproape un milion de euro în mai puțin de un an.

El a disputat până acum 40 de meciuri pentru clujeni, timp în care a marcat de 6 ori și a oferit 3 pase decisive.

