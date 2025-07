Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Nicușor Dan, bitte hilf mir, Aspacardin in Deutschland zu verkaufen, um das Handelsbilanzdefizit Rumäniens zu verringern”

Dacă nu ne propunem să facem din diplomația economică politică de stat și nu creăm punți comerciale între România și țările puternic dezvoltate, înseamnă că nu am înțeles nici acum că politicul este forma concentrată a economicului.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

România are un deficit comercial de vreo 35 de miliarde euro - dar cine mai stă să calculeze, cu atât mai puțin să-i pese - și este la nivel global pe locul 10 pe lista țărilor cu deficit comercial. Lângă Grecia, care spre deosebire de noi nu are industrie de manufactură și nu prea prelucrează materii prime (are turism în schimb, nu avem date dacă guvernul grec dă vouchere ca să ajute turismul...).

Pe locul întâi la nivel mondial, ca deficit de balanță comercială, se afla SUA și, chiar dacă deficitul este mai degrabă din servicii, nu bunuri, el este motivul pentru care Președintele Donald Trump forțează tarife vamale, pentru a forța (re) localizarea de producție industrială în federație, pentru a forța reducerea deficitului de balanță comercială. Risc o nouă serie de înjurături dar spun din nou asta, Donald Trump, te iubesc!

Top trei țări cu care România are deficit de balanță comercială

Top 3 țări cu care România are deficit de balanță comercială sunt 1) China - ce surpriză!.... -, 2) Germania și 3) Polonia – nici o surpriză, când cumpărați de la Pepco, CCC, Cocodrilo, Tymbark, Synsey, 4F, să știți că o faceți de la o firmă poloneză. Singurul lanț românesc de la care cumpărați când mergeți în Polonia este Luca. Cele trei țări de pe podium, însumate, sunt responsabile de un deficit de balanță comercială de peste 11 miliarde, așadar circa 30% din total.

Ah, Germania! Partenerul nostru strategic, motorul economiei europene, este o super-putere industrială cu un PIB de peste 4.500 miliarde de euro, reprezintă 25% din PIB-ul comunitar, are un excedent de balanță comercială de 100 miliarde de euro, rămâne un leagăn al industriei de manufactură, de inovație și de cercetare-dezvoltare. Germania, te iubim. Germania este principalul partener economic al României și principalul generator de deficit de balanță comercială din UE, vreo 4 miliarde de euro.

Germania este o mare putere farmaceutică globală, super-nume gen Bayer, Boehringer, Merck, Biogen, BioNTech, Fresenius, BBraun și multe altele au ca punct de plecare Germania, iar top 10 companii producătoare de medicamente din Germania au o cifră de afaceri însumată mai mare decât PIB-ul României.

Astfel încât, având 500 de companii farmaceutice care produc în Germania, este greu de crezut că principalului partener economic al României îi va păsa vreodată de Aspacardin. De fapt, Germania, la fel ca multe alte țări normale la cap, preferă să își susțină fabricanții locali, chiar să aibă o anumită auto-suficiență în zona fabricației de medicamente, ca să nu stea cu mâna întinsă la alții. În general, pentru mâncare, chimie, apărare, energie, este foarte periculos să stai cu mana întinsă la alții.

Așadar, titlul comentariului – sunt cam 1/16 neamț și destul de fluent în germană, recunosc totuși că pentru Handelsbilanzdefizit am validat pe google – este mai degrabă metaforic, nicidecum la bășcălie.

Dacă nu ne propunem să facem din diplomația economică politică de stat și nu creăm, indiferent de instituția care guvernează, punți comerciale în ambele sensuri între România și țările puternic dezvoltate, înseamnă că nu am înțeles nici acum că politicul este forma concentrată a economicului. Având în vedere accentul de apărare, Rearm, Reassurance, Safe, sau cum s-o mai chema, ne putem aștepta la o creștere a deficitului de balanță comercială și mai mare în raport cu Germania, pentru că (și) de acolo vom cumpăra sisteme militare.

Companiile românești trebuie să se industrializeze și să se internaționalizeze, ori asta nu se poate face fără sprijin de la Președinție, chiar dacă nu îi intră în atribuții.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: