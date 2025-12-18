Când încep lucrările de 11 mil. lei pe strada Piezișă din Cluj-Napoca? Viceprimarul Dan Tarcea: „Va fi complet reconfigurată”.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat când vor începe lucrările de modernizare pe strada Piezișă din oraș.

Strada Piezișa din Cluj-Napoca va fi complet modernizată | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Strada Piezișă din Cluj-Napoca va fi modernizată complet.

„Strada studenților”, așa cum mai este numită strada Piezișă din complexul studențesc Hașdeu, intră în proces de modernizare. Spațiul va fi transformat într-o zonă pietonală modernă, cu acces auto limitat, în urma unei investiții de 11,3 milioane de lei.

Decizia a fost luată miercuri, când consilierii locali au aprobat proiectul de reameneajare.

Piezișă este una dintre cele mai cunoscute străzi din municipiul Cluj-Napoca.

„Strada Piezișă, una dintre cele mai cunoscute zone de întâlnire și dinstracție pentru studenți și tineri din Cluj-Napoca, urmează să fie reabilitată integral și amenajată ca zonă pietonală modernă”, a transmis Dan Tarcea, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, proiectul vizează reconfigurarea completă a străzii și include:

pavaj nou, realizat din materiale durabile, adaptate specificului zonei

refacerea trotuarelor și a intrărilor la proprietăți

modernizarea iluminatului public cu tehnologie LED

organizarea mai clară a spațiului pietonal

Când încep lucrările de modernizare pe strada Piezișă?

„Prin această investiție se urmărește creșterea siguranței pietonilor, îmbunătățirea calității spațiului public și creșterea atractivității zonei, inclusiv pentru activitățile din proximitate”, a mai transmis Dan Tarcea

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca a mai precizat că indicatorii tehnico-economici au fost aprobați, iar în anul 2026 vor începe lucrările.

„Obiectivul este amenajarea unei Piezișe funcționale, coerente și adaptate rolului pe care îl are în viața socială și urbană a orașului”, a conchis Tarcea.

Noul concept propus pentru strada Piezișă include și măsuri pasive de calmare a traficului, precum denivelări și elemente de mobilier urban, dar și restricții de acces.

„Beneficiile economice se referă la impactul pozitiv care se extinde și în sfera activității economice a orașului”, se arată în proiectul de modernizare.

Durata de realizare a proiectului este de 10 luni: 6 luni pentru proiectare și 4 luni pentru execuție. Lucrările de modernizare a străzii Piezișă vor fi realizate din fonduri de la bugetul local.

