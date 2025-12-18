Silvășan știe secretul victoriei lui U-BT: „Ne-a pus pe drumul cel bun”

U-BT Cluj-Napoca a reușit miercuri seară una dintre cele mai importante victorii din acest sezon.

Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Ardelenii au bifat o nouă victorie în EuroCup, după ce au trecut fără mari probleme de Neptunas Klaipeda, scor 118-97.

Tehnicianul gazdelor, Mihai Silvășan, a lăudat prestația echipei sale la finalul partidei și a dezvăluit care au fost factorii decisivi în a obține acest succes.

„Cred că cheia victoriei a fost mentalitatea noastră de la început, modul în care ne-am apărat. Să nu uităm că am jucat împotriva celei mai bune echipe la aruncările de trei puncte din competiție. Cu câteva săptămâni în urmă i-au distrus pe Bahcesehir cu aruncările lor de trei puncte, o echipă care își dorește să câștige EuroCup-ul. Acesta a fost unul dintre obiectivele noastre, să nu le permitem să marcheze ușor de la distanță, să intrăm cât mai puțin posibil în rotații, astfel încât să nu aibă pase ușoare și să nu găsească jucători liberi, pentru că sunt foarte buni la acest capitol.

Cred că am reușit să facem o treabă excelentă în acest sens, am arătat o reacție excelentă. Guzman a făcut o treabă foarte bună în a seta tonul defensiv încă de la început. Acest lucru nu se vede în statistici, dar a fost foarte important, modul în care a început, cu acea intercepție și cu acea agresivitate fizică, ne-a pus pe drumul cel bun în joc.

Desigur, am avut și o seară foarte bună în atac, am avut procentaje bune la aruncări, dar nu a fost vorba doar despre aruncările de trei puncte, unde am marcat doar de nouă ori. A fost vorba despre viteză, despre modul în care am pasat mingea. Am reușit să distribuim 31 de pase decisive, ceea ce este enorm. Multe dintre aceste puncte au venit din apărarea noastră bună, care ne-a oferit oportunitatea de a porni pe tranziție și de a ne impune stilul de joc.

Este doar un meci, ne bucurăm de el, am arătat o mentalitate foarte bună, dar mergem mai departe, pentru că peste două zile avem un meci în Liga ABA, asupra căruia trebuie să ne concentrăm pentru a-l câștiga.”

Următorul meci pentru U-BT Cluj va fi vineri, 19 decembrie, de la ora 19:30, în ABA League cu slovenii de la Krka.

