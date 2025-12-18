Prețul benzinei și al motorinei nu va exploda în prag de Sărbători. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Nimeni nu se joacă cu prețurile pe piață”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că nu va permite ca în prag de Sărbători, prețurile la benzină și motorină să fie exagerate.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, asigură cetățenii că prețurile pentru benzină și motorină nu vor crește exagerat în prag de Sărbători |Foto: pixabay.com

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că s-a asigurat ca prețurile la benzină și motorină să nu crească în această perioadă și că nu va permite ca românii să plătească „prețuri nejustificate sau exagerate”, mai ales în pragul sărbătorilor.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Nimeni nu se joacă cu prețurile pe piață”

„Acum o lună de zile era o mare psihoză, toți spuneau: vai de mine cresc prețurile la 10 lei motorina și benzina, pentru că avem situația cu Lukoil în contextul internațional. Astăzi, dacă ne uităm la marile scenarii că va fi 9 - 10 lei motorina și benzina, este 7,27 lei benzina, motorina 7,47 lei, chiar au scăzut prețurile. Am chemat toți operatorii și le-am transmis direct ca o să avem nevoie ca ei să păstreze prețul la o cotă normală. Am transmis un mesaj foarte clar către Consiliul Concurenței și ANPC, prin care le-am cerut să caute dacă există practici neconcurențiale pe piață și în această formă m-am asigurat că nu au crescut prețurile la motorină și la benzină”, a transmis, miercuri, 17 decembrie 2025, ministrul Energiei, într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că autoritățile trebuie să se asigure că nimeni, „indiferent cum îi cheamă și cine sunt”, nu se joacă cu prețurile pe piață.

„Rolul pe care îl avem ca și oameni care îi reprezintă pe cei mulți este să ne facem treaba, să ne asigurăm că oamenii sunt respectați și că nimeni, indiferent cum îi cheamă și cine sunt, nu se joacă cu prețurile pe piață și nu pun o presiune mai mare pe buzunarul fiecărui român. Așa că, și de acum înainte, oamenii au o bază în mine că îi reprezint și sunt vocea lor în Guvernul României”, a adăugat Ivan.

De altfel, ministrul a și scris pe rețeaua de socializare că nu va permite ca românii „să plătească prețuri la pompă nejustificate și exagerate, mai ales în prag de sărbători”.

