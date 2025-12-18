Celebrul camion Coca-Cola ajunge la Târgul de Crăciun din Florești - Winter Dream. Când îl puteți vedea?

Momente de nostalgie la Winter Dream Florești. Celebrul camion Coca-Cola din reclame, care simbolizează venirea Crăciunului, ajunge la Târgul de Crăciun din cea mai mare comună din România.

Camionul Coca-Cola, recent trecut pe la Satu Mare, ajunge și la Târgul de Crăciun din Florești - Winter Dream | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Caravana Coca-Cola ajunge astăzi, joi, 18 decembrie 2025, la Târgul de Crăciun din Florești.

„Caravana Coca-Cola (inclusiv celebrul camion tematic de Crăciun - n. red.) ajunge mâine (astăzi, 18 decembrie 2025 - n. red.) la Winter Dream Florești”, a anunțat primarul Bogdan Pivariu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, între orele 15.00 și 21.00, magia sărbătorilor prinde viață în Florești și aduce bucurie, emoție și momente speciale pentru întreaga familie.

„Lumini, zâmbete, surprize și atmosfera inconfundabilă a Crăciunului, o invitația de a fi împreună și de a crea amintiri frumoase. Vă așteptăm la Winter Dream Florești, acolo unde sărbătoarea se simte cu adevărat. Crăciunul e mai frumos când îl trăim împreună.

