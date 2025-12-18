Concert caritabil al Asociației Bădăcin pentru construirea unei case tradiționale-muzeu. Cum poți dona?

Un grup de tineri păstrători ai tradițiilor, majoritatea dintre ei studenți și foști studenți ai Universității din Oradea, s-au decis să construiască, prin forțe proprii, o căsuță țărănească tradițională, care va funcționa ca muzeu în localitatea natală.

Asociația Culturală Bădăcin organizează un concert caritabil de colinde, sâmbătă, 20 decembrie 2025 | Foto: Asociația Bădăcin

Asociația Culturală Bădăcin, un ONG de tineri voluntari din satul Bădăcin, județul Sălaj, organizează sâmbătă, 20 decembrie 2025, ora 17.00, la Căminul Cultural din sat, Ediția a II-a a Concertului Caritabil de Colinde.

Scopul acestui eveniment este strângerea de fonduri pentru edificarea unei case tradiționale-muzeu în sat, un proiect voluntar inițiat și susținut de tinerii din Bădăcin.

Tinerii doresc să lase în urma lor o moștenire importantă, o „casuță” care va păstra tradițiile satului și va aduce generațiile viitoare mai aproape de rădăcinile lor.

La acest concert se vor alătura prieteni și artisti cunoscuți din județul Sălaj, precum Alexandra Chira cu Ansamblurile, Ansamblul Meseșul, Oana Silvana Pocola, Marius Sâmpelean, Sergiu Chirilă, Rodica Pop-Seling, Andreea Vălean-Indrecan, dar și ati artiști și grupuri vocale îndrăgite.

Evenimentul va reda ascultătorilor atmosfera autentică a Crăciunului de altădată. Un exemplu de curaj și dedicație al tinerilor din Bădăcin.

Tinerii din Bădăcin nu sunt la prima lor inițiativă. Din 2018, aceștia au desfășurat activități voluntare, care au inclus acțiuni de protejare a mediului, organizarea de târguri caritabile pentru sprijinirea copiilor bolnavi din județul Sălaj, reconstituirea unor evenimente tradiționale și ateliere pentru copiii județului.

Aceste activități au avut ca scop nu doar promovarea valorilor tradiționale, ci și ajutorul reciproc și solidaritatea în comunitate.

Tinerii din Bădăcin beneficiază de sprijinul activ al comunității locale și al dl-ul. Primar al comunei Pericei, Boncidai Csaba, care transmite: „Mă impresionează dorința tinerilor din Bădăcin de a păstra zestrea, de a păstra tradiția, de a cunoaște cum au trăit bătrânii. Observ un curaj și un devotament împlinit, un viitor strălucit și în loc să ceară, acești tineri fac și pun

umărul la treabă.”

Cum te poți implica?

Fii parte din poriectul tinerilor de a păstra tradiția vie!

Dacă doriți să susțineți proiectul, vizitați paginile de socializare „Asociația Culturală Bădăcin” pentru detalii suplimentare sau donați direct în următoarele conturi:

Beneficiar: ASOCIAȚIA CULTURALĂ BĂDĂCIN

Cont RON: RO15BTRLRONCRT0CW7067601

Cont EUR: RO59BTRLEURCRT0CW7067601

Cont USD: RO71BTRLUSDCRT0CW7067601

Transmit tinerii Bianca-Loredana Chereji, Maria Chiș și Ionuț Vereș-Pop

Contact: Email: asociatiaculturalabadacin@gmail.com

