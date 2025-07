Fructele, serviciile și transportul feroviar, în topul scumpirilor din ultimul an. Zahărul și gazele s-au ieftinit.

Fructele proaspete, transportul pe calea ferată și serviciile de igienă și cosmetică s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în timp ce zahărul, gazele sau serviciile de telefonie au avut prețuri mai mici, în iunie 2025 față de iunie 2024.

Fructele proaspete, transportul pe calea ferată și serviciile de igienă și cosmetică s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în timp ce zahărul, gazele sau serviciile de telefonie au avut prețuri mai mici, în iunie 2025 față de iunie 2024, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

La capitolul alimente, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, care în iunie aveau prețuri mai mari cu 33,47% față de iunie 2024, citricele și alte fructe meridionale, cu prețuri mai mari cu 18,37%, legumele și conservele de legume, cu un plus de 11,78%, și cafeaua - 11,59%. Singurul produs alimentar care s-a ieftinit este zahărul, cu o scădere de preț de 3,76%.

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, alături de energia termică, care a înregistrat creșteri de preț de 13,63%, în topul scumpirilor se află tricotajele, cu prețuri mai mari cu 7,30%, și cărțile, ziarele și revistele - plus 6,74%. Tarifele la gaze erau mai mici cu 3,15% în luna iunie față de perioada similară din anul trecut.

La capitolul servicii, cele mai importante creșteri ale tarifelor au fost înregistrate la CFR (plus 16,92%), igienă și cosmetică (plus 14,30%) și servicii poștale (plus 12,10%). Pe de altă parte, serviciile de telefonie s-au ieftinit cu 3,63% în ritm anual în luna iunie iar transportul aerian cu 1,38%.

Rata anuală a inflației a urcat la 5,7% în luna iunie 2025, de la 5,45% în luna mai, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,36%, serviciile cu 7,05% iar mărfurile nealimentare cu 3,9%.

Banca Națională a României a atenționat, în 8 iulie, că rata anuală a inflației va crește considerabil în următoarele luni, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor TVA și a accizelor, situându-se mult deasupra valorilor indicate de prognoza din mai 2025 pe orizontul scurt de timp. În luna mai, banca centrală a revizuit în creștere, la 4,6%, de la 3,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025.

