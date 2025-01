Previziuni rutiere 2025. Peste 157 kilometri de autostradă și drum expres deschiși circulației în acest an.

În 2025, România are șanse mari să deschidă circulația pe 157 km de autostradă și drum expres. „Dacă toate planetele se vor alinia, scenariul super-optimist ne duce la 243 km”, spun reprezentanții Asociației Pro Infrastructura.

Previziuni rutiere 2025. Peste 157 kilometri de autostradă și drum expres deschiși circulației în acest an.|Foto: Asociația Pro Infrastructură - Facebook

Potrivit datelor oficiale, anul trecut au fost deschiși circulației 197 de kilometri de autostradă. Conform estimărilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), „peste 200 km de drum de mare viteză” sunt preconizați pentru a fi deschiși circulației în acest an.

Conform previziunilor Asociației Pro Infrastructura (API), în acest an alți peste 157 de kilometri pot fi dați în trafic.

Altfel, în scenariile „optimiste”, circulația ar putea fi deschisă pe 243 km sau, în cazul unui scenariu „neverosimil” – 280 km.

Previziuni rutiere pentru 2025. Scenarii posibile

Pentru 2025 sunt șanse mari să ne apropiem pentru al doilea an consecutiv sau chiar să trecem pragul de 200 km de drumuri noi – autostrăzi și drumuri expres – în România, arată sursa citată

„Va fi un an bun în infrastructura rutieră chiar dacă va fi unul rău cu instabilitate politică, buget de stat găunos și tăieri de investiții”, transmite API.

În 2025, prima dată în istoria sa, România are 157 kilometri de autostradă și drum expres care cu siguranță vor fi dați în trafic.

„În condiții normale, sunt șanse mari să ne apropiem pentru al doilea an consecutiv, ba chiar să trecem de borna 200 km”, spun reprezentanții Asociației Pro Infrastructura în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

„Dacă toate planetele se vor alinia neverosimil la fel ca în 2024, scenariul super-optimist ne duce la 243 km și minunile la 280 km, cu antreprenori care să se autodepășească (din nou), să lucreze cu toată forța pe sute de milioane de euro fără să fie plătiți cu lunile, cu birocrație rezolvată rapid de stat și vreme foarte secetoasă minim jumătate de an”, arată API.

Scenariu optimist: 157,74 kilometri

Dacă vremea va permite, în februarie-martie avem A7 Buzău-Focșani lot 1 (UMB): 4,6 km între nodurile Buzău Est și Buzău Nord. Tot cam atunci, tot pe A7, 28,35 km Mizil-Spătaru (Coni-Trace).

În aprilie-mai restul de 12,315 km pe DEx12 Albota-A1 (UMB).

Primăvara se încheie cu restul de 15,35 km din A1 Pitești-Curtea de Argeș (WeBuild).

Mai-iunie vin cu A0 Sud între A1 și DN6, 17,965 km. În iunie avem drumul expres DEx4 de la Tureni, 4,957 km (Dimex-Con-A).

Chiar dacă s-ar adeveri scenariul cel mai negru în țară, UMB tot va livra cel puțin 60,302 km pe A7, adică loturile 2 și 3 ale A7 Focșani-Bacău între Adjud Sud și Bacău Sud, din care Centura Adjud (Domnești-Adjudu Vechi) poate și trebuie să fie deschisă în iunie-iulie, restul (până) la sfârșitul anului.

În noiembrie-decembrie așteptăm și A7 Buzău Vest-Buzău Est, 13,9 km (Nurol).

Scenariu probabil

Pe lângă aceste secțiuni de drumuri, există și altele care ar putea fi inaugurate tot în 2025.

„Asul din mânecă îl are tot UMB. Întrebarea este câtă capacitate tehnică va avea (în special pe structuri), câți bani are guvernul, cât poate lucra constructorul pe caiet și care vor fi secțiunile unde se va concentra. Lotul 1 Focșani-Bacău are termen contractual septembrie 2025, iar celelalte 5 tronsoane până la Pașcani, noiembrie 2025. Împreună sunt 173,3 km care, în opinia noastră, nu vor fi toți gata în 2025.

Pe lângă segmentele sigure amintite în paragrafele anterioare, sunt ȘANSE MARI să primim una din variantele: a) 49,3 km între Bacău Nord (Săucești) și Roman Nord (Săbăoani) SAU b) 35,6 km între Focșani Nord și Adjud Sud (Domnești), segment extra-dificil cu 4 poduri-monstru pe intervalul Garoafa-Tișița. Evident, e posibilă și o combinație între cele două, fiind multe noduri pe traseul Focșani-Pașcani.

În opinia noastră, varianta optimă pentru cetățeni (oferă mai mulți kilometri, elimină traversarea orașelor Adjud și Roman, dopurile majore de pe traseu), relativ mai ușoară din punct de vedere tehnic și implicit mai sigură ca inaugurare este prima: autostradă continuă între Adjud Sud (Domnești) și Săbăoani (Roman Nord), iar capetele dinspre Focșani, respectiv Pașcani, să fie împinse în 2026.

În 2025 cei de la UMB au scadență și pe cei 10,77 kilometri pe DEx6 Galați-Brăila care pot fi gata în toamnă dacă se dorește asta. Așadar, în total, sunt ȘANSE MARI ca UMB să livreze încă 49,3 (A7) + 10,77 (DEx6) = 60,07 km SAU 35,6 (A7) + 10,77 (DEx6) = 46,37 km”, arat[ calculele API.

ȘANSE 50/50 avem pe 25,31 km unde e nevoie de mobilizare serioasă, utilaje și oameni. Ciotul de 4,47 km pe A0 Nord între A2 și DN3 este posibil în decembrie doar dacă se va lucra tot anul, iar restricțiile de mediu pe Lacul Cernica teoretic nu vor permite asta. Pe 8,6 km între DN3 și DN2 chinezii de la CCECC au termen noiembrie 2025. Pot să-l respecte numai dacă va fi presiune din partea autorităților și a vecinului UMB fără de care tronsonul va fi muzeu.

Tot UMB este și pe cei 12,24 kilometri ai A3 Zimbor-Poarta Sălajului aflați în mare întârziere.

Teoretic, pot fi deschiși cel mai devreme în septembrie, dacă stă dealul Zimbor și doar dacă antreprenorul mai găsește niște forță să trimită și aici.

„La categoria MINUNI îi avem pe cei de la Erbașu de pe A3 Suplacu de Barcău-Chiribiș. Termenul de execuție pe cei 26,35 km este de 18 luni și încă nu au autorizație de construire. Un efort excepțional este posibil dar improbabil pe un sector cu multe necunoscute și complicații care a văzut prima lopată dată de Bechtel în urmă cu, atenție, 20 de ani și jumătate. Tot o minune ar fi și cei 9,861 km de pe A1 Curtea de Argeș și Tigveni. Austriecii de la Porr dau semnale că încearcă un record nemaivăzut, având termen martie 2027. În 3 luni finalizează săpătura la tunel și vor să accelereze cămășuirea, dotările și finisajele. O variantă ar fi concentrarea pe un fir, dar greu de crezut că 1) vor reuși și 2) IGSU/DSU vor fi de acord cu inaugurarea unei singuri galerii, cu riscuri majore în caz de accident ori incendiu care necesită evacuare”, conform Asociației Pro Infrastructura.

Start șantiere pentru noi proiecte de infrastructură

Asociația Pro Infrastructură amintește și proiectele așteptate încă din 2024, dar aflate doar în pregătire până acum: ultimul tronson al A0 între A1 și DN1, A1 Sibiu-Pitești secțiunile 2 și 3, A3 Suplacu de Barcău-Chiribiș, A13 Boița-Făgăraș.

Adăugăm șantierele nou-nouțe în 2025: A3 Chiribiș-Biharia dacă se finalizează la timp disputele din instanță dintre Selina/Trameco și CNAIR. La acestea se adaugă capetele din PNRR ale A8 dinspre Târgu Mureș, respectiv Moțca.

„Dacă se rezolvă la timp contestațiile și semnarea contractelor, in-extremis am putea vedea ceva în teren măcar pe unul din cele trei sectoare ale DEx16 Oradea-Arad. Acest an ar trebui să ne aducă și centurile rutiere de la Biharia, Făgăraș, Zalău, Mizil și Comarnic. Și drumul de legătură A1-DN69 la nord de Timișoara. La final de 2024, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din țară a ajuns la 1269,87 kilometri aflați în exploatare. În 2025 ne vom apropia de borna 1500 sau chiar o putem depăși în visul unei nopți de iarnă”, arată API.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: