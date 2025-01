Câți kilometri de autostradă au fost deschiși circulației anul trecut. Drumul expres de la Tureni, inaugurat în 2025.

197 km de autostradă au fost deschși circulației anul trecut. În 2025, șoferii ar putea circula pe alți peste 200 de kilometri de autostradă.

Câți kilometri de autostradă au fost deschiși circulației anul trecut. Drumul expres de la Tureni, deschis în 2025.|Foto: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Facebook.com

Potrivit datelor oficiale, anul trecut au fost deschiși circulației 197 de kilometri de autostradă.

„Rezultate în premieră pentru infrastructura mare de transport rutier din România:

* circulația deschisă pe 197 km de drum de mare viteză (autostradă și drum expres),

* 100 de km deschiși pe A7

* prima conexiune între A0 și A2,

* prima conexiune între A7 și A3”, potrivit informării publicate de directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Astfel, în prezent România are un total de 1.269,87 km de autostradă și drum expres aflați în exploatare.

După cum semnalează specialiștii din domeniul infrastructurii, unele proiecte de infrastructură au înaintat anevoios anul trecut.

Pe A1 Sibiu-Pitești Secțiunile 2 (Mapa-Cengiz) și 3 (WeBuild), doar viaductul Boița se află în execuție.

„Pe veriga lipsă Margina-Holdea în sfârșit UMB turează motoarele, dar nu are nicio mișcare în teren pe A8 Leghin-Moțca deși ar fi fost cazul, mai ales că vorbim de un proiect PNRR care trebuie să fie gata în 2026”, conform Asociației Pro Infrastructura (API).

Constructorul UMB a reușit un efort susținut în 2024 și a dat în trafic 77,84 kilometri pe A7 (loturile 2, 3 și 4 Buzău-Focșani), plus 19,5 km pe DEx12 Colonești-Albota, adică 97,34 km.

Pe A7 lângă Buzău, Nurol e bine mobilizat din martie 2024, cu șanse mari de deschidere în 2025.

„Tot la premianți, avem surpriza Ozaltin împreună cu Strade/Mineralport și Visio, asocierea pe care noi nici nu am luat-o în considerare ca fiind capabilă să inaugureze în 2024 cei 17,7 km ai DEx12 Craiova-Balș. Au reușit în 29 noiembrie”, arată specialiștii API.

De asemenea, conform specialiștilor, anul 2024 a fost fructuos și la capitolul variante de ocolire date în trafic: Timișoara Sud, Arad Est, Târgu Jiu, Sfântu Gheorghe, Bârlad, Beiuș, Aleșd și salba de mini-centuri de lângă Oradea (Oșorhei, Nojorid, Sântandrei, Sânmartin) implementate de CJ Bihor, nu de CNAIR. Biharia, Făgăraș și Zalău sunt (foarte) aproape de finalizare, dar rămân pentru 2025.

Peste 200 km de autostradă, deschiși în 2025

În 2025, CNAIR ar putea inaugura alți peste 200 km de autostradă, potrivit estimărilor oficiale.

„Vreau să continuăm în 2025 seria premierelor:

*peste 200 km de drum de mare viteză deschiși într-un an,

*finalizarea întregului semi-inel sudic al A0,

*asigurarea conexiunilor de mare viteză între Oltenia, Muntenia și Dobrogea (Craiova -București- Constanța), dar și dintre Moldova și Muntenia (Bacău - București)”, notează directorul CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Cei mai mulți kilometri de autostradă care ar putea fi dați în exploatare în acest an ar putea fi la Autostrada Moldovei.

Drumul expres de la Tureni, inaugurat în 2025

De asemenea, în 2025 va fi deschis circulației drumul expres de la Tureni, realizat de antreprenorul DIMEX 2000 - CON-A OPERATIONS SRL.

În decembrie 2024, lucrările în teren aveau un progres de 80%.

În traseu, drumul expres are o lungime de 5 kilometri, plus alți 10 kilometri ce reprezintă bretele nodurilor rutiere de la DN 1 și A3. Proiectul include 7 poduri și viaducte, din care cel mai lung va fi la kilometrul 4 peste Valea Racilor, un viaduct cu 6 deschideri și o lungime totală de 258 de metri din care tablierul are 246 metri. Alți 10 kilometri reprezintă lungimea bretelelor de la nodurile A3 și DN 1 (bretelele vor avea două benzi). Profilul este de drum expres cu o lățime a benzii de circulație de 3,5 metri, un acostament lat de 2,25 metri și spațiu median de 3 metri lățime unde se montează separatoarele de sens.

Tranzitul prin Turda ar putea deveni istorie odată cu deschiderea drumului expres Cluj-Autostrada Transilvania.

