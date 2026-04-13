Interes crescut în Europa pentru mașinile electrice pe fondul scumpirii carburanților declanșate de războiul din Iran

Europenii sunt tot mai interesați de mașinile electrice în urma scumpirii combustibililor cauzate de războiul din Iran.

Astfel, cumpărătorii sunt dispuși să plătească mai mult acum pentru un autoturism electric iar pe termen lung să economisească bani.

Opțiunile sunt explicate prin creșterea cotației petrolului și a estimărilor privind menținerea unui preț ridicat pentru barilul de petrol în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, notează The Guardian.

Piețele online din Marea Britanie, Germania, Franța și Spania au raportat creșteri uriașe ale solicitărilor pentru vehiculele electrice de la începutul conflictului din Iran, în februarie 2026, semnalează sursa citată.

Mobile.de, cea mai mare platformă online de mașini din Germania, a declarat că prețurile ridicate la combustibil au fost un „catalizator” pentru un „boom al mașinilor electrice”.

Ajay Bhatia, directorul executiv al Mobile.de, a spus că platforma a înregistrat o creștere de peste 50% a interesului pentru mașini electrice în martie, comparativ cu februarie. În același timp, interesul pentru mașinile pe benzină și motorină a scăzut, iar pentru hibride (care combină un motor clasic cu o baterie mai mică) a crescut ușor, cu 4%.

Bhatia a spus că prețurile motorinei de 2,50 euro pe litru în Germania oferă o motivație puternică pentru trecerea la vehicule cu emisii zero, o tranziție care până acum a întâmpinat dificultăți în țara dominată de motoarele cu combustie internă. „Ceea ce tranziția energetică a Germaniei nu a reușit să facă, aproape că a realizat realitatea economică”, a adăugat el.

Carwow, platformă care conectează cumpărătorii cu dealerii din Marea Britanie, Spania și Germania, a raportat creșteri de 20% până la 30% ale interesului pentru mașini electrice în toate cele trei piețe între februarie și martie. În Marea Britanie, cererea pentru electrice a crescut cu 23% într-o lună, iar interesul pentru hibride cu 19%.

Datele publicate săptămâna trecută de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) arată că în martie au fost înmatriculate 86.120 de mașini electrice, pe baza comenzilor făcute cu câteva luni înainte de izbucnirea conflictului. Aceasta reprezintă o creștere de 24,2% față de aceeași lună a anului trecut și un nivel record.

O altă platformă a raportat că cererea pentru mașini electrice a crescut cu aproximativ 40% în Germania, Austria și Italia, în timp ce interesul pentru benzină și motorină a stagnat sau a scăzut.

Pentru industria auto, în special pentru producătorii care au făcut lobby intens pentru obiective mai scăzute privind vehiculele electrice, întrebarea este dacă această creștere a interesului va fi de durată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

