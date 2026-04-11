Scădere semnificativă a producției auto din România la început de an

Piața auto din România se confruntă cu un debut dificil în 2026: Producția de autoturisme a scăzut cu 4,5%, în martie.

Piața auto din România, debut dificil în 2026: Producția de autoturisme a scăzut cu 5,4%

Producția de autoturisme din România a înregistrat o scădere de 4,5%, în luna martie a acestui an față de perioada similară din 2025, arată datele publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România.

Astfel, în prima lună de primăvară din 2026, au fost produse, la nivel național, 48.175 de autoturisme, de la 50.463 de unități, în martie, anul trecut, potrivit analizei ACAROM, citate de Agerpres.ro

În intervalul analizat, Uzina Dacia de la Mioveni a produs 24.264 de exemplare, în timp ce alte 23.911 de unități au ieșit pe poarta fabricii Ford Otosan de la Craiova.

Raportat la primele trei luni din anul anterior, în 2026, producția de automobile se situează la un nivel de 128.419 de unități, dintre care 64.679 de unități Dacia, respectiv 63.740 de unități Ford Otosan.



Pe ansamblu, s-a înregistrat o scădere de 5,4% a producției auto față de aceeași perioadă din 2024, când au fost consemnate 135.723 de exemplare.



În ceea ce privește înmatriculările de autoturisme noi în România, statistica ACAROM relevă faptul că, în decursul lunii martie a acestui an, acestea au crescut 4,65% față de același interval din 2025, până la un volum de 10.383 de unități.



Conform datelor centralizate după primele trei luni, volumul autoturismelor noi înmatriculate a ajuns la 27.275 de exemplare, în scădere cu 19%, comparativ cu primul trimestru din anul anterior.



Clasamentul pe mărci al autoturismelor noi, pentru perioada ianuarie - martie 2026, are pe primele trei locuri:

*Dacia - cu 4.983 de exemplare,

*Toyota (2.597)

*Skoda (2.545).



Referitor la autoturismele second hand, înmatriculate pentru prima oară în România, acestea au atins, la trei luni, 89.584 de unități, în scădere cu 6,8%, de la un an la altul.

