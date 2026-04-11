Blocaj la negocierile de pace dintre SUA și Iran din cauza condițiilor puse de Teheran

Negocierile de pace dintre Iran și Statele Unite ale Americii sunt, deocamdată, blocate din cauza unor condiții puse de Teheran.

Blocaj la negocierile de pace dintre SUA și Iran | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Lansarea discuțiilor directe dintre delegațiile americană și iraniană în capitala pakistaneză Islamabad este cel puțin deocamdată blocată din cauza unor condiții prealabile puse de Teheran, au declarat sâmbătă, 11 aprilie 2026, agenției EFE surse diplomatice care au cerut anonimatul, potrivit Agerpres.ro.

Blocaj la negocierile de pace

„Încă nu au avut loc discuții directe față în față între delegațiile americană și iraniană. Cele două părți au avut reuniuni cu mediatori, dar există în prezent un blocaj care împiedică avansarea către discuțiile directe”, a explicat o sursă diplomatică.

Potrivit acestei surse, „Libanul și problema eliberării fondurilor (iraniene blocate în străinătate n. red.) sunt principalele obstacol acum. Iranienii insistă ca precondițiile lor să fie îndeplinite înainte de a avea loc discuții directe”.

Un oficial iranian declarase mai devreme agenției Reuters că Statele Unite ar fi acceptat deblocarea activelor Iranului înghețate în Qatar și în bănci din alte țări, informație dezmințită de Washington.

Negocierile de pace dintre SUA și Iran ar putea fi prelungite

Înaintea lansării discuțiilor indirecte la Islamabad între SUA și Iran, premierul pakistanez Shehbaz Sharif i-a primit separat pe șefii celor două delegații, respectiv vicepreședintele american JD Vance și președintele parlamentului iranian Mohammad Bagher Qalibaf. Vance a venit la întâlnirea cu Sharif însoțit de emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Deși presa locală a sugerat că negocierile americano-iraniene ar putea ajunge la o concluzie într-o singură zi de discuții intensive, lipsa unui consens asupra formatului și cerințele Iranului amenință să prelungească procesul.

