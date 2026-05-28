Arena Națională vrea să găzduiască finala Europa League din 2028!

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat joi că a fost semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureştiul să găzduiască finala Europa League în 2028 pe Arena Națională.

Arena Națională are 55.000 de locuri

Pentru a îndeplini acest lucru, cel mai mare stadion al țării va suporta anumite îmbunătățiri, printre care videocubul, iar bugetul pentru aceste investiții a fost deja alocat.

„Am semnat, în sprijinul Federaţiei Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureştiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League. Am alocat buget pentru reparaţiile necesare. Astfel, în curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem.

Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competiţională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea şi lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto”, a anunțat lui Ciucu.

FRF a anunţat încă de anul trecut că va candida pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. În aprilie 2026, Guvernul României şi Federaţia Română de Fotbal au demarat oficial pregătirile pentru finalizarea procesului de depunere a candidaturii în vederea găzduirii finalei. UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie.

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027. Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012, formația Atletico Madrid câștigând atunci trofeul după victoria cu 3-0 în fața altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, în jurul perspectivei Fotbal - Comunitate - Business - Sustenabilitate.

Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a spus președintele FRF, Răzvan Burleanu.

