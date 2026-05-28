Andi Daiszler, mesaj de susținere pentru Florin Estefan, cel mai tânăr manager de operă din România: „Sper ca toate concursurile publice să fie mai transparente în viitor”.

Mișcare puternică de susținere a managerului Operei Naționale din Cluj, Florin Estefan, după anunțul Ministerului Culturii potrivit căruia Bogdan Gheorghiu va prelua conducerea instituției de cultură din Cluj. „Susțin și eu reîntoarcerea celui mai tânăr manager de operă din România acolo unde îi este locul”, spune Andi Daiszler.

Foto: Florin Estefan - Facebook; Andi Daiszler - Lights On Romania - Facebook

Zeci de actori din Cluj și din țară au lansat o amplă campanie de susținere a managerului Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Florin Estefan.

Reacția colegilor din domeniul cultural și nu numai vine în contextul în care, practic, Ministerul Culturii l-a „demis” pe directorul Operei Naționale Cluj, Florin Estefan, numindu-l interimar pe politicianul Bogdan Gheorghiu.

Un mesaj puternic de susținere a venit, joi, din partea fondatorului Asociației Daisler și inițiatorul unor proiecte însemnate pentru comunitatea clujeană, precum Strada Potaissa sau proiectul „Lights On Romania”.

„Sper ca toate concursurile publice să fie mai transparente în viitor decât sunt acum și susțin și eu reîntoarcerea celui mai tânăr manager de operă din România acolo unde îi este locul”, spune Andi Daiszler.

Andi Daiszler a transmis un mesaj emoționant în care arată că, în ciuda meritelor și proiectelor reușite de Florin Estefan împreună cu echipa Operei Naționale din Cluj, ministerul a recurs la o „mutare” controversată:

„N-am mai văzut o susținere atât de largă provenită de la oameni de toate categoriile profesionale precum e acum campania în sprijinul lui Florin Estefan, directorul Operei Nationale Române Cluj-Napoca.

E mișcător, inspirațional, profund memorabil dacă vreți, să ne vedem toți, încă o dată, de aceeași parte a baricadei, în susținerea unui om care și-a lăsat deja o adâncă amprentă asupra instituției pe care a condus-o în ultimii ani și nu numai”, notează Andi Daiszler, fondatorul Asociației Daisler, într-un mesaj publicat pe pagina de Faceboook.

Andi Daiszler amintește proiecte importante derulate de Opera Națională din Cluj sub coordonarea managerului Florin Estefan, precum:

„Opera Aperta, cel mai mare eveniment de genul din țară, în mijlocul oamenilor (și al orașului), nu într-o clădire, ci acolo unde ne ducem cea mai parte a existenței noastre, pe stradă.

Balul Operei, complet refăcut ca esență și prezentare după niște ani extrem de păguboși la nivel de valori și de prestanțe livrate

Târgul de Crăciun din spatele Operei, care a îmbogățit și el peisajul evenimentelor de iarnă din oraș

Și, evident, spectacolele de operă cu o priză enormă la public.

Dincolo de asta, ceea ce e absolut fabulos și de reținut e ardoarea și dedicarea echipei din jurul lui, cuvintele și atitudinile publice pe care le promovează despre cel alături de care au lucrat, un soi de lecție de management și leadership de care n-am știut că avem atâta nevoie.

E îmbucurător și dătător de speranțe să știm că suntem oameni care din când în când putem lăsa deoparte problemele cu care sunt convins că ne confruntăm fiecare dintre noi în susținerea unor valori la care toți aspirăm, dar pe care Florin Estefan și echipa sa le-au demonstrat tacit ani de-a rândul prin muncă.

Sper ca toate concursurile publice să fie mai transparente în viitor decât sunt acum și susțin și eu reîntoarcerea celui mai tânăr manager de operă din România acolo unde îi este locul”, a adăugat Andi Daiszler în mesajul citat.

Schimbare controversată anunțată de Ministerul Culturii

Ministerul Culturii a anunțat, miercuri, numirea interimară a lui Bogdan Gheorghiu la conducerea Operei Naționale din Cluj.

Zeci de actori, oameni de cultură și politicieni au reacționat în social media prin mesaje de susținere pentru Florin Estefan, în contextul numirii controversate a lui Bogdan Gheorghiu, fost ministru liberal al Culturii și fost parlamentar de Suceava, la conducerea interimară a Operei Naționale Cluj, după o evaluare la fel de controversată a managerului Florin Estefan.

Schimbarea anunțată de minister a generat reacții în spațiul public și în mediul artistic clujean, în special din cauza faptului că noul manager interimar nu provine din mediul cultural local, ci din zona politică, fiind unul dintre liderii marcanți ai PNL Suceava și fost ministru al Culturii în Guvernul Cîțu.

