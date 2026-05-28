Rezultatele pilotului DELPHI pentru transport multimodal în Cluj-Napoca, prezentate la NTT DATA România

NTT DATA Romania a organizat astăzi, joi, 28 mai 2026, împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca, conferința „Optimizarea transportului multi-modal în Cluj-Napoca”.

Evenimentul a avut loc la sediul NTT DATA România din Cluj-Napoca și a fost dedicat prezentării rezultatelor pilotului local dezvoltat în cadrul proiectului european DELPHI.

Conferința a marcat apropierea de final a proiectului DELPHI, după trei ani de cercetare, dezvoltare și testare în scenarii reale. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele obținute în pilotul din Cluj-Napoca, lecțiile învățate și modul în care datele, tehnologia și colaborarea între parteneri pot susține dezvoltarea unui sistem de mobilitate urbană și metropolitană mai integrat.

Pilotul din Cluj-Napoca s-a concentrat pe utilizarea datelor pentru planificarea mobilității și pentru conectarea mai eficientă a actorilor implicați în transportul urban și metropolitan. Soluția prezentată a inclus componente de integrare și analiza a datelor, instrumente digitale si functionalitati care pot sprijini deciziile privind mobilitatea, dezvoltarea infrastructurii și coordonarea între instituții, operatori și parteneri tehnologici.

„DELPHI porneste de la o idee simplă, dar puternică: mobilitatea urbană nu este doar despre infrastructură, ci despre capacitatea noastră de a conecta date, sisteme și oameni. La NTT DATA România, credem că tehnologia și AI-ul pot transforma aceste conexiuni în decizii mai bune și un impact real pentru comunitate", a declarat Adela Negru, Co-Managing Director, NTT DATA România.

Din partea NTT DATA România, proiectul a fost coordonat de Dr. Andrei Rusu, Institutional Relations Manager la NTT DATA România, care a subliniat importanța transformării datelor dispersate în informații utile pentru planificare și decizie.

„Pentru noi, DELPHI a fost un exercițiu aplicat de integrare, testare și validare. Am lucrat cu date și scenarii reale, iar rezultatele pilotului din Cluj-Napoca ne arată ce funcționează, unde apar provocările și ce condiții sunt necesare pentru ca astfel de soluții să poată fi scalate", a declarat Andrei Rusu, coordonatorul proiectului DELPHI din partea NTT DATA România.

La panel au participat reprezentanți ai administrației locale și județene, ai transportului public, ai mediului academic și ai infrastructurii de mobilitate, printre care Dan Tarcea, Viceprimar al Municipiului Cluj-Napoca, Zoltan Coroian, reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Alex Bara, profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și Sorin Costaș, reprezentant al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

„Cluj-Napoca se află într-o etapa importantă de dezvoltare a mobilității urbane și metropolitane, în care infrastructura, transportul public, cadrul legislativ și solutiile digitale trebuie să avanseze împreună. Proiectul DELPHI este relevant pentru că aduce o componentă esențială în acest proces: utilizarea datelor pentru decizii mai bine fundamentate și pentru o coordonare mai bună între toți actorii implicați. Pentru administrație, astfel de inițiative completează direcțiile deja asumate în dezvoltarea infrastructurii și în modernizarea mobilității la nivelul orașului și al zonei metropolitane”, a declarat Dan Tarcea, Viceprimar al Municipiului Cluj-Napoca.

Prin participarea în proiectul DELPHI, Cluj-Napoca se numără printre orașele europene în care au fost testate modele avansate de mobilitate bazate pe date. Rezultatele pilotului local pot contribui la dezvoltarea unor soluții viitoare pentru un transport mai eficient, mai bine coordonat si mai adaptat nevoilor unei zone metropolitane în creștere.

Despre DELPHI

DELPHI – FeDerated nEtwork of pLatforms for Passenger and freigHt Intermodality – este un proiect de cercetare și inovare finanțat prin programul Horizon Europe al Uniunii Europene, în cadrul acordului de grant nr. 101104263. Proiectul se derulează în perioada 1 iulie 2023 – 30 iunie 2026 și are un buget total de aproximativ 5 milioane EUR.

DELPHI urmărește dezvoltarea unei rețele federate de platforme pentru intermodalitatea transportului de pasageri și marfă, utilizând tehnologii avansate, schimb securizat de date și modele de guvernanță pentru mobilitate sustenabilă. Proiectul reunește un consorțiu internațional de 16 parteneri și include patru piloți europeni, desfășurați în Madrid, Atena, Mykonos și Cluj-Napoca.

Despre NTT DATA Romania

NTT DATA România este unul dintre principalii furnizori de servicii IT și solutii digitale din România, cu o prezență locală de peste 25 de ani și centre în Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Sibiu și Brasov. Compania face parte din grupul global NTT DATA, lider internațional în servicii de business și tehnologie.

Prin expertiza în dezvoltare software, soluții enterprise, cloud, data, inteligență artificială, SAP, cybersecurity și consultanță tehnologică, NTT DATA Romania sprijină organizațiile publice și private în procesele de transformare digitală, contribuind la dezvoltarea unor soluții cu impact real pentru business și comunitate.

Disclaimer

Proiectul DELPHI a primit finanțare din partea Uniunii Europene prin acordul de grant nr. 101104263. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflecta în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA). Uniunea Europeană și autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru conținutul acestora.

