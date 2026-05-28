Bandă dedicată de 3,5 km pentru transport în comun și bicicliști, de la Spitalul Regional de Urgență din Florești, până la Podul Calvaria din Cluj-Napoca. Emil Boc a anunțat când trebuie să fie gata lucrările.

Mijloacele de transport în comun și bicicliștii vor beneficia de o bandă dedicată/sens de 3,5 km, de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la Podul Calvaria din Cluj-Napoca.

3,5 km benzi dedicate pentru transportul în comun și bicicliști, de la viitorul Spital Regional de Urgență, până la Podul Calvaria | Captură de ecran Facebook, Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a inspectat, astăzi, joi, 28 mai 2026, lucările pe șantierul tronsonului 1 al centurii metropolitane, Cluj-Napoca - Florești.

Emil Boc anunță penalități pentru întârzieri

„Aici lucrează, în acest moment două firme. De la viitorul Spitalul Regional de Urgență din Florești, până la Autoworld este firma Viarom. De la Autoworld până la Nodul N lucrează RADP-ul (actualmente Domeniul Public Napoca S.A - n. red.). Intrăm în linie dreaptă în ceea ce privește finalizarea lucrărilor. Termenul maximal de finalizare al lucrărilor, pe ambele tronsoane, este 31 iulie (2026 - n. red.). Orice zi după această dată înseamnă penalități consistente de întârziere și «aprecierile» celor care stau în trafic”, a anunțat Emil Boc, joi, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Fcebook.

Conform edilului, după 31 iulie urmează:

recepția lucrărilor

realizarea semaforizărilor

marcajele necesare

Tot după acea dată urmează și relocarea de pe calea Florești a unui număr important de locuri de parcare, astfel încât, de la Spitalul Regional de Urgență din Florești, până la Podul Calvaria din Cluj-Napoca, 3,5 km vor fi destinați pentru benzi dedicate de transport în comun și bicicliști, pe ambele sensuri.

„Precizez că nu luăm vreun loc de parcare care are abonament, ci se va primi o relocare, pe de altă parte nu luăm nicio bandă din traficul existent din cele patru benzi, ci creem bandă suplimentară, astfel încât să rămână patru benzi pentru trafic, dar și benzi suplimentare pentru ceea ce înseamnă transportul în comun și, evident, pentru banda de urgență, pentru salvări”, a mai spus Emil Boc.

Când vor fi gata lucrările?

Primarul municipiului Cluj-Napoca a mai precizat că, obiectivul este ca din 1 septembrie, tot acest tronson de 3,5 km să fie pus în circulație cu 4 benzi pentru mașini și 2 pentru transportul în comun și bicicliști.

„Toate celelalte tronsoane (actualmente șase loturi, care înainte alcătuiau fostul tronson II - n. red.) din centura metropolitană Cluj se află în licitația în momentul de față”, a conchis Emil Boc.

Lucrări întârziate, dar sunt aproape finalizate

Reamintim că, pentru tronsonul 1 al centurii metropolitane, Cluj-Napoca - Florești, inițial, termenul de finalizare a fost în ianuarie 2026, iar lucrările ar fi fost gata până acum. Însă întârzierea a fost anticipată anul trecut, deoarece șantierul a avansat sub așteptări.

Tocmai de aceea, constuctorul a fost „urecheat”, în iunie 2025, de primarul Emil Boc, pentru evoluția lucrărilor de la acea vreme.

Lucrări de 1,7 miliarde de euro

Constructorul lucrărilor la tronsonul 1 al Centurii Metropolitane este SC Viarom SA, iar valoarea contractului este de 1,74 miliarde de euro. Edilul a fost numulțumit în iunie 2025 de mobilizarea de pe șantier și de ritmul lent al lucrărilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: