Sinyan cere o sumă colosală pentru a semna! Câți bani vrea stoperul care s-a despărțit de CFR Cluj

Sheriff Sinyan (29 de ani) a rămas liber de contract la finalul acestui sezon, înțelegerea sa cu CFR Cluj ajungând la final.

Sheriff Sinyan a rămas fără echipă în această vară / Foto: monitorulcj.ro

Fundașul originar din Gambia nu a dorit prelungirea contractului, astfel că poate semna cu orice club din postura de jucător liber de contract după 30 iunie.

Printre echipele interesate de Sinyan se numără „U” Cluj și Rapid, două dintre rivalele CFR-ului la titlu.

Jucătorul a fost folosit constant de Pancu cât timp au lucrat împreună în Gruia, iar tehnicianul l-ar vrea și în Giulești din sezonul viitor. Un singur obstacol: Sinyan solicită o sumă exorbitantă pentru a semna!

Conform Fanatik, pretențiile fundașului sunt ridicate, profitând de faptul că Rapid nu va trebui să plătească nimic în schimbul său. Pentru a semna cu giuleștenii, Sinyan vrea să primească 200.000 de euro la semnătură și un salariu de 35.000 de euro, ceea ce înseamnă 420.000 de euro pe sezon.

„Ce jucător bun! Știu că termină contractul cu CFR. Iar mă întorc, multă lume a spus că bat câmpii. Primul lucru pe care l-am cerut a fost nici măcar plata salariilor, ci păstrarea echipei. Pentru că echipa arată bine.

Sunt convins că dacă CFR nu ar pierde jucători, cu 2-3 transferuri inspirate, jucători care să facă diferența și să facă concurență în atac, pentru că nu am avut concurență pe părțile laterale, CFR intră candidată la titlu din primele etape ale viitorului campionat. Să înțeleagă lumea. Asta era cea mai mare doleanță a mea, păstrarea echipei”, a spus Daniel Pancu.

