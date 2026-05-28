Gertmonas a plecat de la „U” Cluj și a bătut palma cu o nouă echipă!

Portarul Edvinas Gertmonas (30 de ani) s-a despărțit de Universitatea Cluj la finalul acestui sezon și nu a stat prea mult timp fără echipă.

Edvinas Gertmonas / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Desemnat cel mai bun portar în acest sezon din Superligă, goalkeeperul lituanian a ajuns la un acord cu Servette Geneva, locul opt în sezonul trecut al primei ligi din Elveția.

„Servette FC are bucuria să anunțe sosirea lui Edvinas Gertmonas. Portarul de 29 de ani, internațional lituanian, a fost adus de la FC Universitatea Cluj, din postura de jucător liber de contract.

Internațional lituanian din 2015, are 25 de selecții pentru prima sa reprezentativă. Edvinas Gertmonas a semnat un contract valabil până în 2029 și va purta tricoul cu numărul 1”, au anunțat elvețienii.

Deși fusese abordat de Universitatea Craiova înaintea duelului din campionat și fusese și pe lista celor de la Gaziantep, se pare că portarul a ales campionatul Elveției, acolo unde îl va înlocui pe Joel Mall, care a plecat la Young Boys Berna.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: