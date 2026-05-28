Un recidivist s-a dat drept angajat al companiei de apă și a furat banii unei bătrâne de 86 de ani din Cluj-Napoca

Un bărbat a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare după ce a păcălit o femeie de 86 de ani din Cluj-Napoca că este angajat al companiei de apă, a intrat în locuința acesteia și i-a furat economiile din dormitor.

Un recidivist din Cluj-Napoca, Ilie Spaniol pe numele lui, a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare după ce s-a dat drept angajat al companiei de apă pentru a intra în locuința unei femei de 86 de ani. După ce i-a cerut bani pentru false verificări la instalație, bărbatul i-a furat și 400 de dolari din dormitor, fiind prins ulterior cu ajutorul camerelor de supraveghere.

Potrivit sentinței Judecătoriei Cluj-Napoca, faptele s-au petrecut în 11 martie 2025, în jurul orei 11:00. Inculpatul a mers la apartamentul victimei și i-a spus că trebuie să verifice instalația de apă și caloriferele.

Femeia l-a lăsat să intre în casă, convinsă că este un angajat trimis pentru verificări. Profitând de vârsta înaintată și de starea de vulnerabilitate a victimei, bărbatul i-a cerut 380 de lei pentru presupusele lucrări efectuate.

După ce bătrâna i-a dat banii, individul a observat locul unde aceasta își ținea economiile. Sub pretextul că verifică un calorifer din dormitor, i-a cerut femeii să lovească o țeavă cu un cuțit pentru a verifica instalația.

În timp ce victima era atentă la indicațiile primite, bărbatul a intrat în dormitor și a furat 400 de dolari din dulapul acesteia.

Traseul infractorului, refăcut cu ajutorul camerelor video

Anchetatorii au reușit să îl identifice rapid cu ajutorul camerelor de supraveghere din oraș. Imaginile au surprins momentul în care bărbatul a intrat în imobil și a ieșit după aproximativ 12 minute.

Ulterior, acesta a luat un taxi spre zona Mărăști, unde a mers direct la o casă de schimb valutar pentru a schimba cei 400 de dolari în lei. Ancheta a scos la iveală că tranzacția a fost făcută chiar cu actul său de identitate, ceea ce a permis polițiștilor să îl identifice imediat.

Captură de ecran de pe portalul instanțelor cu dosraul 113/211/2026.

Judecătorii: „A dezvoltat un mod de operare”

În timpul procesului, inculpatul și-a recunoscut faptele și a cerut să fie judecat în procedură simplificată.

Instanța a arătat însă că bărbatul nu era la prima infracțiune de acest fel. Acesta mai fusese condamnat anterior pentru furturi comise prin metode similare, folosindu-se de calități mincinoase pentru a intra în locuințele victimelor.

„Rezultă în mod vădit că inculpatul a dezvoltat un mod de operare”, se arată în motivarea instanței. Pentru înșelăciune, inculpatul a primit 2 ani de închisoare, iar pentru furt calificat 3 ani de închisoare. Pedepsele au fost contopite, rezultând o condamnare finală de 3 ani și 8 luni cu executare.

Judecătorii au decis și menținerea arestului preventiv, apreciind că lăsarea bărbatului în libertate ar reprezenta un pericol pentru ordinea publică.

