Sprijin pentru copiii din Pata Rât: masă caldă, rechizite GRATUITE și transport pentru elevi. Emil Boc: „Niciun copil din Cluj-Napoca NU va mai merge flămând la culcare!”.

În urma unor discuții cu cetățenii din zona Pata Rât, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a anunțat o serie de măsuri de sprijin pentru copiii și adulții de acolo.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat măsuri de sprijin pentru copiii din Pata Rât |Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat o serie de măsuri de sprijin pentru locuitorii din zona Pata Rât, în special pentru copii.

Emil Boc: „Niciun copil din Cluj-Napoca nu va mai merge flămând la culcare!”

Emil Boc a prezentat, joi, 25 iunie 2026, câteva dintre concluziile pe care le-a avut în urma discuțiilor cu oamenii din Pata Rât.

„Copiii, indiferent unde locuiesc ei în Cluj-Napoca, nu vor mai merge flămânzi la culcare. Voi suplimenta bugetul (pentru hrană - n. red.), voi modifica hotărârea de Consiliu local, astfel încât fiecare copil din acest oraș să aibă acces la hrană și să își poată împlini potențialul educațional”, a anunțat Emil Boc, joi, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a căzut de acord cu oamenii din Pata Rât că doar prin educație copiii au șansa unei slujbe mai bine plătite și să aibă un viitor mai bun decât părinții lor.

Sprijin pentru copii din Pata Rât: Masă caldă, rechizite gratuite și transport pentru elevi

„Vom asigura transport la școală (pentru copiii din Pata Rât - n. red.), rechizite gratuite, programele „O masă caldă” și „Școală după școală”, iar din toamnă vom avea încă 60 de locuri în grădinițe, special pentru copiii de la Pata Rât.

Conform edilului, părinții nu vor primii beneficiile sociale pe care le au legal dacă nu trimit copiii la școală.

„Numai prin educație putem reuși să schimbăm în bine destinul acestor copii și viitorul lor pe termen mediu și lung (…) Performanța unui oraș se măsoară și în modul în care are grijă de cei care o duc cel mai greu, cei mai vulnerabilin din societatea noastră. Suntem preocupați de a produce prosperitate, de a susține inovarea, IT-ul, excelența, mediul de afaceri, dar, în egală măsură nu trebuie să uităm să îi sprijinim pe cei mai vulnerabili. Doar așa putem construi un Cluj puternic, închegat, solid și cu care să ne mândrim”, a mai spus Emil Boc.

Reamintim faptul că Emil Boc a anunțat, joi, că în zona Pata Rât, Primăria Cluj-Napoca derulează și o amplă acțiune de ridicare a gunoaielor/curățenie.

De asemenea, tot în cursul zilei de joi, primarul municipiului Cluj-Napoca a anunțat că până în 2030, «locuințele» din Pata Rât urmează să fie lichidate și oamenii care încă mai locuiesc aici să aibă un loc numit acasă.

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