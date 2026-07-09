Ghid pentru Electric Castle 2026. Cum îți pregătești experiența la festival, de la brățara cashless la transport?

Organizatorii Electric Castle au publicat ghidul de pregătire pentru ediția din 2026, cu recomandări privind ridicarea brățărilor, plata cashless, transportul către Bonțida și regulile din camping.

Festivalierii sunt sfătuiți să își activeze din timp contul cashless, să opteze pentru trenurile sau autobuzele dedicate și să se pregătească pentru schimbările rapide de vreme. | Foto: EC

Festivalierii sunt sfătuiți să își activeze din timp contul cashless, să opteze pentru trenurile sau autobuzele dedicate și să se pregătească pentru schimbările rapide de vreme.

Cu mai puțin de o săptămână înainte de startul Electric Castle 2026, organizatorii îi încurajează pe participanți să își pregătească din timp experiența pentru a evita aglomerația și timpul pierdut la intrarea în festival.

Brățările de acces pot fi ridicate în această perioadă din cele șapte puncte deschise în Cluj-Napoca și București, existând inclusiv posibilitatea livrării prin Wolt.

Totodată, participanții sunt sfătuiți să își activeze și să își încarce online contul cashless înainte de sosirea la Bonțida. Electric Castle rămâne un festival complet cashless, astfel că toate plățile din festival și din EC Village se vor face exclusiv cu ajutorul brățării de acces. Cei care nu încarcă banii online vor putea face acest lucru și în incinta festivalului, atât cu numerar, cât și cu cardul.

Organizatorii recomandă trenul și autobuzele dedicate

În ceea ce privește transportul, organizatorii recomandă evitarea deplasării cu mașina personală și alegerea mijloacelor puse la dispoziție special pentru festival.

EC Train rămâne una dintre cele mai rapide variante de transport între Cluj-Napoca și Bonțida, călătoria durând aproximativ 40 de minute.

De asemenea, în perioada 15-19 iulie, toate trenurile CFR care tranzitează gara Bonțida vor opri în stație pentru a facilita accesul participanților. Aceasta este și cea mai ieftină variantă de transport, însă presupune o scurtă deplasare pe jos până la intrarea în festival.

Autobuzele Electric Castle vor circula non-stop între Cluj-Napoca și domeniul Banffy, iar biletele sunt deja disponibile online.

Campingul se deschide în 15 iulie

EC Village își va deschide porțile pe 15 iulie, la ora 12:00, iar prima seară va fi marcată de tradiționala Sleepover Party, unde vor urca pe scenă Wilkinson și partiboi69. Evenimentul este inclus pentru toți deținătorii unei brățări de festival.

Organizatorii recomandă celor care aleg campingul să fie pregătiți pentru toate scenariile meteo, întrucât experiența edițiilor anterioare a arătat că la Bonțida aceeași zi poate aduce temperaturi ridicate, ploi și nopți răcoroase.

Ce nu ai voie să aduci în festival

Lista obiectelor interzise include recipientele reutilizabile din sticlă sau metal, băuturile alcoolice aduse din exterior, dronele, armele și sistemele audio de mari dimensiuni.

Participanții sunt îndemnați să consulte regulamentul complet înainte de sosirea la festival pentru a evita problemele la controlul de acces.

Linie de asistență și aplicație cu funcții noi

Organizatorii pun la dispoziția participanților și în acest an Safety Line, o linie telefonică dedicată situațiilor care necesită sprijin sau intervenție rapidă, aflată în legătură directă cu echipele de securitate și autoritățile.

În plus, continuă parteneriatul cu PaginadePsihologie.ro, care va asigura o echipă de psihologi pentru persoanele care au nevoie de sprijin specializat pe durata festivalului.

Aplicația oficială Electric Castle vine cu funcții noi la ediția din 2026. Pe lângă programul concertelor și notificările în timp real, utilizatorii își vor putea crea propriul „film” al experienței din festival și vor putea salva artiștii descoperiți pentru a-i asculta și după încheierea evenimentului.

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