Trump spune că retragerea trupelor SUA din Europa depinde de un acord privind Groenlanda

Președintele american Donald Trump a declarat că o eventuală reducere suplimentară a trupelor americane staționate în Europa va depinde de evoluția negocierilor privind Groenlanda.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la bordul aeronavei Air Force One că nu a decis încă dacă va reduce suplimentar prezența militară americană din Europa. |Foto: Martijn Beekman – nato.int

Liderul de la Casa Albă a afirmat că nu a luat încă o decizie finală și a legat subiectul de ceea ce a numit un „acord foarte bun” referitor la insulă.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la bordul aeronavei Air Force One că nu a decis încă dacă va reduce suplimentar prezența militară americană din Europa, conform Agerpres.ro.

„Nu am luat încă o decizie finală. Multe vor depinde de Groenlanda”, a afirmat liderul american, adăugând ulterior că „poate” va retrage trupe dacă va ajunge la ceea ce a descris drept „un acord foarte bun privind Groenlanda”.

Trump insistă asupra controlului Groenlandei

La scurt timp după sosirea la summitul NATO desfășurat la Ankara, Trump a reiterat că Groenlanda „ar trebui să fie controlată de Statele Unite”.

Potrivit unui oficial american de rang înalt, administrația de la Washington consideră că preluarea controlului asupra Groenlandei reprezintă singura soluție pentru diminuarea riscurilor de securitate pe termen lung generate de activitatea Rusia și China în regiunea arctică.

Danemarca respinge ferm solicitarea

Solicitările Washingtonului au fost respinse categoric de premierul danez, Mette Frederiksen.

La începutul anului, Trump amenințase că va prelua Groenlanda, ceea ce a tensionat relațiile dintre SUA și Danemarca și a ridicat semne de întrebare privind coeziunea din cadrul NATO.

Ulterior, președintele american a renunțat atât la amenințarea privind utilizarea forței militare, cât și la ideea introducerii unor tarife punitive împotriva unor state europene care s-ar fi opus vânzării insulei către SUA. Cu toate acestea, și-a menținut revendicările asupra Groenlandei.

Atât guvernul Danemarcei, cât și autoritățile din Groenlanda au respins în mod constant orice posibilitate ca insula să fie anexată de Statele Unite.

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