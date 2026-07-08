Apel către CNAIR pentru menținerea circulației deschise pe A10 Sebeș-Turda, prin devierea traficului pe sensul opus. Asociația Pro Infrastructură: „Nu obligați șoferii să își riște viața pe DN1”.

Asociația Pro Infrastructură avertizează că CNAIR se pregătește să închidă complet circulația pe Autostrada A10 între nodurile Unirea și Turda, din cauza noilor alunecări de teren. Organizația propune devierea temporară a traficului pe sensul opus al autostrăzii, pe o distanță de 2,5 kilometri.

Apel către CNAIR pentru menținerea circulației deschise pe A10 Sebeș-Turda, prin devierea traficului pe sensul opus. Asociația Pro Infrastructură: „Nu obligați șoferii să își riște viața pe DN1”.|Foto: Asociatia Pro Infrastructura - Facebook

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura solicită CNAIR să mențină deschisă Autostrada A10, între nodurile Unirea și Turda și propun ca în zona afectată de alunecarea de teren circulația rutieră să fie deviată pe sensul opus, pe o porțiune de aproximativ 2,5 km, cu restricții de viteză și marcaje temporare.

Apelul asociației vine în contextul în care Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere se pregătește să închidă complet circulația pe A10, între Unirea și Turda.

Apel către CNAIR pentru menținerea circulației deschise pe A10 Sebeș-Turda, prin devierea traficului pe sensul opus. Asociația Pro Infrastructură: „Nu obligați șoferii să își riște viața pe DN1”

„Chiar astăzi, CNAIR se pregătește SĂ ÎNCHIDĂ COMPLET circulația pe Autostrada A10 între nodurile Unirea și Turda și să oblige șoferii să-și riște aiurea viața pe DN1 pe 19 kilometri când ar putea devia temporar traficul, în siguranță, pe o distanță de doar 2,5 kilometri pe sensul opus al autostrăzii care nu este afectat de alunecare”, informează, miercuri, Asociația Pro Infrastructura (API) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Organizația, care monitorizează proiectele de infrastructură din România, avertizează că lucrările de remediere în urma alunecărilor de teren pot dura luni de zile sau chiar ani, timp în care șoferii își vor risca viața de drumul național.

„Lucrările de remediere vor fi complexe, scumpe și de durată. Va fi nevoie de licitație și proiectare în detaliu. Plus execuția efectivă. (…). Cel mai probabil, vorbim de multe luni de zile sau chiar ani. Timp în care oficialii CNAIR ne propun să ne riscăm viața pe drumul național paralel pe care șoferii îl știu prea bine: plin de curbe și pante periculoase. Și localități”, menționează sursa citată.

Asociația semnalează că soluția propusă este simplă și se aplică în toate țările civilizate: Traficul poate fi deviat pe sensul spre Sebeș pe o distanță de doar 2,5 km, cu intrare și revenire în zona km 65-67, cu restricție de viteză (maxim 80 km/h), marcaje temporare, (pre)semnalizare corectă și clară.

„Solicităm tuturor decidenților implicați să își aducă aminte că sunt în slujba cetățenilor și să facă toate demersurile birocratice și tehnice pentru a menține circulația pe A10 prin devierea temporară, în siguranță, pe sensul spre Sebeș. În caz contrar, cerem să-și schimbe denumirea instituției în CNÎIR, Compania Națională de Închidere a Infrastructurii Rutiere!”, notează Asociația Pro Infrastructura, care critică CNAIR și DRDP Cluj pentru abordarea problemelor de pe A10 Sebeș – Turda.

Noi alunecări de teren pe A10

CNAIR a anunțat că a închis circulația pe sensul Unirea–Turda între kilometrii 52+800 și 70+000, după agravarea degradărilor provocate de instabilitatea terenului.

Traficul este deviat, începând de marți, 7 iulie, prin DN1, iar în zona afectată vor fi executate lucrări de refacere a taluzului, a carosabilului și de drenare a apelor de suprafață.

În toamna lui 2023, o secțiune de drum din Autostrada Sebeș – Turda s-a surpat, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj introducea restricții temporare de circulație, pentru km 66+000 – km 66+500, Sebeș-Turda.

Tronsonul în cauză a fost inaugurat înainte de alegerile parlamentare din 2020, după o serie de lucrări fulger.

În februarie 2023, secțiunea de autostradă a fost închisă pentru refacerea completă a zonei surpate. Reparațiile ar fi trebuit să dureze 30 de zile, însă proiectul a fost extins, iar la câțiva metri de autostradă, versantul s-a surpat din nou.

Chiar și după inaugurare, tronsonul a avut probleme repetate, cu surpări și alunecări de teren, fiind necesare mai multe intervenții de reparații.

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