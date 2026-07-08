Carosabilul va fi reparat DEFINITIV pe Autostrada Sebeș - Turda, însă traficul va fi deviat pe DN1 pe timpul lucrărilor

Portiunea de carosabil care s-a surpat pe Autostrada A10 Sebeș - Turda va fi reparată definitiv, însă pe durata lucrărilor, pe sensul de mers afectat, traficul va fi redirecționat pe Drumul Național.

Carosabilul surpat de pe A10 Sebeș - Turda va fi reperat definitiv | Foto: Facebook, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și contructorul PORR au convenit la o soluție definitivă pentru remedierea surpării carosabilului în zona kilometrului 66 al Autostrăzii A10 Sebeș - Turda, lotul 4.

Reperații definitive pe A10 Sebeș - Turda. Cât durează lucrările?

„Constructorul și-a asumat execuția lucrărilor de remediere definitivă și suportarea integrală a costurilor aferente sectorului afectat. Începând de luni, 13 iulie 2026, timp de o lună, echipele tehnice ale constructorului, împreună cu DRDP Cluj, vor elabora proiectul de remediere, prin care se stabilesc soluțiile tehnice și modul de execuție a lucrărilor. Ulterior, lucrările de consolidare sunt estimate să dureze aproximativ două luni”, a anunțat CNAIR, miercuri, 8 iulie 2026, într-un comunicat de presă publicat publicat pe site-ul oficial a instituției.

Soluția a fost convenită astăzi, 8 iulie 2026, la sediul CNAIR, la o întâlnire între echipele tehnice ale CNAIR și cele ale constructorului PORR, în prezența directorului general al CNAIR, Cristian Pistol.

Circulație deviată pe DN1

CNAIR a precizat că pe durata lucrărilor, circulația pe sensul Unirea - Turda este redirecționată pe DN1, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda, pe un tronson de aproximativ 19,2 km, cu doar circa 5 km mai lung decât traseul pe autostradă.

„Soluția a fost aleasă întrucât zona de instabilitate afectează direct calea aferentă acestui sens: mutarea integrală a traficului pe DN1 îndepărtează participanții la trafic de sectorul activ de la km 66 și menține separarea fizică a fluxurilor, evitând concentrarea întregului trafic, inclusiv a celui greu, în imediata vecinătate a cedării. Pe sensul opus, circulația se menține pe autostradă”, a motivat CNAIR.

Potrivit sursei citate, zona se află în permanentă monitorizare, iar CNAIR intervine ori de câte ori este necesar pentru asigurarea siguranței participanților la trafic.

„Măsura are caracter temporar și reversibil și va fi ridicată de îndată ce condițiile de siguranță o permit. (…) Stabilitatea sectorului va fi monitorizată permanent, iar perodic va fi comunicat public stadiul lucrărilor până la redeschiderea în deplină siguranță a tronsonului”, a conchis CNAIR.

Reamintim că în zona kilometrului 66, pe Autostrada Sebeș - Turda, asfaltul a cedat, prima bandă a fost compromisă, iar degradarea terenului a ajuns până aproape de mijlocul benzii a doua.

De altfel, taluzul a luat-o la vale pe o distanță de zeci de metri.

Probleme pe bandă rulantă pe Autostrada A10 Sebeș - Turda

În toamna lui 2023, o secțiune de drum din Autostrada Sebeș - Turda s-a surpat, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj introducea restricții temporare de circulație, pentru km 66+000 – km 66+500, Sebeș-Turda.

Tronsonul în cauză a fost inaugurat înainte de alegerile parlamentare din 2020, după o serie de lucrări fulger.

În februarie 2023, secțiunea de autostradă a fost închisă pentru refacerea completă a zonei surpate. Reparațiile ar fi trebuit să dureze 30 de zile, însă proiectul a fost extins, iar la câțiva metri de autostradă, versantul s-a surpat din nou.

Chiar și după inaugurare, tronsonul a avut probleme repetate, cu surpări și alunecări de teren, fiind necesare mai multe intervenții de reparații.

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