Noul ansamblu de locuințe din zona Frunzișului – Gheorghe Dima, dezbatere intensă și propuneri de creștere a calității zonei

Dezbatere amplă găzduită de Primăria Cluj-Napoca, miercuri, cu privire la noul ansamblu de locuințe propus în zona Frunzișului.

Noul ansamblu de locuințe din zona Frunzișului – Gheorghe Dima, dezbatere intensă și propuneri de creștere a calității zonei|Foto: imagine randare proiect - primariaclujnapoca.ro

„Proiectul propus pentru zona Frunzișului nr. 93 este un obiectiv ce prezintă mult interes pentru locuitorii din zona Gheorghe Dima și nu numai.

Nu suntem într-o etapă de luare a deciziei, ci într-o etapă de consultare și dezbatere”, a declarat în deschiderea dezbaterii publice viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.

Dan Tarcea: „Proiectul propus este un obiectiv ce prezintă mult interes pentru locuitorii din zona Gheorghe Dima și nu numai. Nu suntem într-o etapă de luare a deciziei, ci într-o etapă de consultare și dezbatere”|Foto: monitorulcj.ro

Dezbaterea a durat mai bine de două ore cu intervenții atât din sală, cât și din online.

Documentația supusă dezbaterii vizează elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona studiată din cartierul Zorilor.

Ansamblul cu funcțiuni mixte vine să ofere noi spații de locuire, oferind un acces între strada Frunzișului și strada Gheorghe Dima.

Proiectul companiei Raza Zorilor Nord SRL (beneficiar) a fost prezentat de ahitectul Vlad Negru (biroul de arhitecură Trans Form).

Mini-cartierul va revitaliza zona

Concret, proiectul include noi spații de locuire – două corpuri – realizate în două etape, cu un total de 406 de apartamente, spații comerciale și servicii publice.

Mini-cartierul din Zorilor care va revitaliza zona Frunzișului - Gh.Dima|Foto: imagine randare proiect - primariaclujnapoca.ro

Proiectul include și realizarea unei grădinițe (capacitate de 80 de locuri), zonă verde amenajată, spații de joacă și teren de sport.

Realizarea ansamblului cu funcțiuni de locuire și servicii conexe este proiectată în două etape, cu peste 490 de locuri de parcare.

Noul ansamblu de locuințe din zona Frunzișului – Gheorghe Dima, dezbatere intensă și propuneri de creștere a calității zonei|Foto: imagine randare proiect - primariaclujnapoca.ro

De asemenea, proiectul vine să îmbunătățească circulația rutieră din cartierul Zorilor prin asigurarea unei noi conexiuni între str. Frunzișului și str. Gheorghe Dima. Legat de accesibilitatea pe strada nou propusă: prin dotările și amenajările incluse, la nivelul zonei carosabile vor exista limitatoare de viteză. Iar în centrul ansamblului se va dezvolta o piațetă publică care va veni să întregească dotările de la nivelul cartierului Zorilor.

„Situația parcărilor va fi ameliorată semnificativ”

Proiectantul s-a referit la îngrijorările locuitorilor din zonă și a prezentat soluțiile oferite de noul proiect pentru revitalizarea zonei, atât în ceea ce privește locuirea și spațiile verzi, cât și în ceea ce privește asigurarea acceselor și a locurilor de parcare (plus 92 de locuri de parcare).

„Ne dorim să ameliorăm semnificativ situația parcărilor din zonă”, a punctat arhitectul Vlad Negru.

Prin proiectul propus, necesarul de parcări este de peste 490 de locuri

*440 - aferente apartamentelor

*45 – parcări auto (dotări zonă)

*5 locuri de parcare pentru zona grădiniței

*5 locuri – drop-off

Componenta de trafic: situație existentă și soluții propuse|Sursa: captură video ședință CTATU

„La nivelul blocurilor de pe strada Gheorghe Dima, avem 55 de garaje, care vor primi alte locuri de parcare. 47 în cadrul primei etape + 8 locuri la nivelul străzii.

Practic, nimeni din cei care au garaje acum nu vor rămâne fără loc de parcare.

Spre exemplu, în prezent, pe str. Gh.Dima avem 24 de mașini parcate pe o parte a străzii (total 48 de autoturisme), fără să existe locuri amenajate. Și pentru aceste locuri de parcare ne-am propus să creăm spații de parcare în subsolurile noilor imobile și, suplimentar față de acestea, vor mai fi 44 de locuri de parcare accesibile vizitatorilor care vin în zonă.

Adică, față de situația actuală, oferim 1 la 1 pentru partea de garaje, locuri de parcare, plus 92 de locuri de parcare publice. Ceea ce înseamnă că strada Gh.Dima va fi liberă de locuri de parcare pe tot segmentul până la str. Pasteur, aspect ce va duce la o ameliorare semnificativă a circulației în cel mai critic segment al zonei”, au explicat proiectanții.

Circulație și accese

Legat de partea de propunere de circulație, proiectul propune realizarea unui sens giratoriu cu gabarit corespunzător la intersecția cu str. Pasteur, precum și o a doua soluție de legătură prin care să fie asigurat un acces dinspre str. Observatorului și un acces exclusiv de ieșire. Această legătură va reprezenta un susbstitut la cea din zona str. Gh.Dima.

„Accesul de ieșire de pe str. Observatorului pe str. Frunzișului vine în zona de jos și va fi exclusiv de dreapta. Ceea ce înseamnă că oricine vine pe legătura dinspre zona nordică - adică str. Mărginașă – care a crescut în circulație în urma reglementării cu str. Uzinei Electrice – nu va avea niciun interes să intre, în afară de locuitorii de pe această stradă, pentru că nu va putea să meargă direct nici spre Calea Turzii, nici spre Estul cartierului Zorilor, fiind practic obligați să meargă pe str. Frunzișului pentru a coborî. Acest aspect a fost o măsură gândită tocmai ca această stradă nou propusă să nu devină o legătură, ci să rezolve strict situația blocurilor de pe str.Gheorghe Dima și a ansamblului nou propus”, au explicat proiectanții.

Soluții de parcare propuse|Sursa: captură video ședință CTATU

Accesibilitatea principală pentru zona nou propusă se va face atât dinspre str. Pasteur cât și dinspre str. Frunzișului.

În ceea ce privește partea de însorire și nivelul de înălțime – proiectul propune 7 niveluri supraterane și distanțele minime între imobile este de 34 m.

Studiu de însorire, distanța și înălțime|Sursa: captură video ședință CTATU

„Ca să aveți un grad de comparație, B-dul 21 Decembrie 1989, la Regionala CFR, are 26 m. În punctul cel mai nefavorabil, propunem o distanță de 34 de metri. Distanța este mai mare decât cel mai larg bulevard din Cluj”, a explicat proiectantul.

Mai mult spațiu verde în Zorilor

Spații verzi: proiectul include 42,85% spații verzi pe sol natural – 9.867 mp suprafață verde totală amenajată cu acces public nelimitat, care va întregi zona verde a cartierului și include dotări specifice – loc de joacă și teren de sport.

„Odată cu amenajările pe care le propunem, evident, vom veni și cu amenajarea completă a domeniului public, inclusiv cu zonele de odihnă. În prezent, acest aspect este valorificat insuficient și propunem o îmbunătățire reală în acest sens”, au mai arătat proiectanții.

Observații și propuneri ale locuitorilor din zonă: accesibilitate și parcări

Accesibilitatea și problema locurilor de parcare au reprezentat principalele observații și propuneri venite din partea locuitorilor din zonă.

Cele mai numeroase propuneri privind regândirea unor accese și problema locurilor de parcare au venit din partea locuitorilor și asociațiilor de proprietari din zona străzii Gheorghe Dima.

Amenajare spații verzi |Sursa: captură video ședință CTATU

După cum a arătat viceprimarul Dan Tarcea, dacă proiectul va merge mai departe pentru avizare în comisia de urbanism, cele 55 de locuri de parcare (care vor înlocui garajele) vor intra în proprietatea administrației locale:

„Dacă proiectul va merge mai departe, cele 55 de locuri de parcare vor intra în proprietatea Primăriei. Vor funcționa după regulamentul municipalității, după același tarife practicate de Primărie”, a punctat Dan Tarcea.

„Parcările sunt prevăzute în prima etapă a proiectului, astfel încât acestea vor fi asigurate când se va realiza partea de străzi, adică să nu mai existe o perioadă intermediară unde să nu știm unde punem acele mașini. Parcajul va fi funcțional la momentul realizării conexiunii”, a explicat proiectantul.

Mai mulți reprezentanți ai asociațiilor de proprietari de pe strada Ghoerghe Dima au făcut observații concrete privind asigurarea acceselor și a locurilor de parcare, dar și în ceea ce privește păstrarea zonelor verzi amenajate de locatari.

Mihai Chiș, reprezentantul unei asociații de proprietari din zonă, a ridicat problema obturării accesului la punctul termic.

Pop Marian, președintele asociației de proprietari de pe str. Gh Dima nr. 15 a făcut observații legate de asigurarea locurilor de parcare și căile de acces și a arătat necesitatea realizării unui parking. Blocarea accesului din parcarea de sub bloc a fost o altă problemă ridicată. Spațiul verde amenajat de asociația de proprietari riscă să fie compromis, a mai punctat acesta.

După cum a semnalat viceprimarul Dan Tarcea, administrația locală a făcut demersuri concrete pentru realizarea unui parking în zona Gh.Dima, însă loclanicii din zonă s-au opus printr-o petiție cu peste 200 de semnături. În acest context, Primăria a fost nevoită să utilizeze fondurile disponibile pentru realizarea unui parking în Mănăștur, acolo unde proiectul a găsit deschidere din partea locuitorilor.

În plus, o parte din spațiul amenajat de asociația de proprietari a fost realizat pe proprietatea privată a beneficiarului proiectului propus.

„Pot să vă spun ce s-a întâmplat: m-am ocupat personal de parkingul de pe Gh. Dima 35 – 41. Mi-am luat înjurături de la oameni când am vrut sa desființăm garajele. Am fost nevoiți, în urma semnăturilor primite, adică a petiției semnate de localnici: binele cu forța nu se poate face.

O situație similară am avut pe str. Albac. Sau în Mănăștur, în față la zona Minerva. Noi am vrut să facem parkinguri, oamenii s-au opus. Trebuie să avem tabolul complet.

Referitor la cele 1.400 de mașini de care spuneți: o intersecție permite circulația pentru 1.500 de mașini pe oră. Sunt de acord că nu trebuie luat din spațiul verde al blocului, dar nu puteți interveni pe un teren privat cu amenajări.

Trebuie găsit un compromis pentru a permite menținerea calității vieții”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea.

Legătură pietonală |Sursa: captură video ședință CTATU

Principalele observații:

*Traficul și accesul în zonă

*Locurile de parcare/administrarea parcărilor și garaje

*Accesul la punctul termic

*Distanța până la Gh. Dima nr.13 – distanță minimă de 34 m

*Acces spre Gh.Dima nr.11

*Intrare dinspre str. Gh.Dima (proiectul propune intrarea dinspre str. Frunzișului)

*Creșterea numărului locurilor de parcare pe strada nou propusă – în analiză.

„Nu vom accepta ca aceste parcări să fie administrate de către constructor. Ele vor fi administrate de Primărie, vor fi alocate conform regulamentului pe care Primăria îl are, la tarifele practicate de municipalitate”, a mai explicat viceprimarul Dan Tarcea.

Proiectul trebuie să revină în următoarea etapă de analiză cu un bilanț revizuit pentru parcări și spații verzi.

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